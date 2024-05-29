На тлі чуток про розлучення: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели День пам'яті окремо

Дженніфер Лопес ймовірно вирішила провести День пам'яті без Бена Аффлека на тлі чуток, що вони живуть окремо вже "кілька тижнів". Про це пише Daily Mail, передає УНН.

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Припущення про розставання Бена Аффлека та Дженніфер Лопес не припиняються. Згідно з інформацією британського таблоїда, Дженніфер Лопес вирішила провести День пам'яті без свого розлученого чоловіка Бена Аффлека, - у понеділок 54-річну суперзірку бачили, коли вона приїхала до друзів у Беверлі-Хіллз, у яскравому кроп-топі Gucci з краваткою і мішкуватих білих штанах; прохолодний ансамбль зірка доповнила золотими сонцезахисними окулярами, сережками-кільцями і світло-каштановим волоссям, зібраним у гладкий високий хвіст.

Кілька тижнів з’являється інформація про те, що Аффлек та Лопез більш не мешкають разом. Кажуть, що лише через два роки після одруження їхній шлюб зруйнований. Все більше чуток про розлучення.

"Бен уже виїхав, і їм, ймовірно, доведеться продати будинок мрії, який вони шукали два роки", - повідомляє виданню інсайдер.

Вони ніколи не перестануть любити один одного, але вона не може контролювати його, а він не може змінити її. Це не могло тривати - інформує джерело.

Минулого тижня 51-річний Бен Аффлек гуляв Лос-Анджелесом з похмурим виразом обличчя і серйозним поглядом.

У світлому піджаку, накинутому на білу сорочку, що звисає з джинсів, і в темних шкіряних черевиках, він прямував на випускний вечір своєї 18-річної доньки Вайолет у Брентвуді, Лос-Анджелес.

Це одна з багатьох важливих подій останніх місяців, яку зірка "Арго" відвідує без своєї дружини 54-річної Дженніфер Лопес, зауважує видання Gala.de.

Дженніфер Лопес туманно реагує на чутки про розставання

Подружжя не змогло розвіяти чутки про розставання, навіть коли минулого тижня разом відвідало шкільну виставу Фіна, оскільки Дженніфер Лопес знову з'явилася на самоті на прем'єрі свого нового фільму "Атлас", що виходить на Netflix.

Коли на прес-конференції її запитали про спекуляції навколо подружньої кризи, вона туманно відповіла: "Вам краще знати".

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