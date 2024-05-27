Джамала втретє стала мамою: як назвала дитину
Київ • УНН
Українська співачка Джамала народила третю дитину, сина Аліма Сейт-Бекіра Оглу Сулейманова, і повідомила про це в Instagram.
Українська співачка Джамала розповіла про народження своєї третьої дитини. Хлопчика назвали Алім. Про це артистка повідомила в соцмережі Instagram, передає УНН.
"Alim Seit-Bekir Oğlu Süleymanov. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду / Тінню у спекотний день / В холод стану домом / Я тебе зігрію сонцем / Світлим променем, вогнем / Люблю", - написала Джамала.
Додамо
Джамала ще має двох синів - Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.
Вона оголосила про свою третю вагітність 3 лютого, у день фіналу Національного відбору на Євробачення 2024.
Klavdia Petrivna, Антитіла та Джамала: стало відомо переможців музичної премії YUNA 202424.05.24, 15:05 • 115750 переглядiв