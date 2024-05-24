Klavdia Petrivna, Антитіла та Джамала: стало відомо переможців музичної премії YUNA 2024
Київ • УНН
На 13-й церемонії вручення музичної премії YUNA-2024 у Києві відзначили найкращих українських артистів 2023 року, серед яких Джамала, Антитіла, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, «Друга ріка», Клавдія Петрівна та Latexfauna.
У четвер, 23 травня, в Києві відбулася13-та церемонія нагородження музичної премії YUNA-2024. Найкращі українські артисти отримали статуетки за досягнення в музиці за 2023 рік. Про це пише УНН з посиланням на "Музвар".
Деталі
Найкращий альбом - Jamala - Qirim
Найкращий рок гурт - Антитіла
Цьогоріч група Антитіла стали рекордсменом - артисти отримали відразу три перемоги.
Найкращий дует - Злата Огнєвіч та Shumei (пісня Буревіями)
Спеціальна відзнака за благодійний тур - KOZAK SYSTEM
Найкращий відеокліп та номінація Найкраща пісня - "Фортеця Бахмут" (Антитіла)
Найкраща виконавиця - КОЛА
Найкращий виконавець – Артем Пивоваров
Спеціальна відзнака за благодійність – "Друга ріка"
Відкриття року - Klavdia Petrivna
Найкращий поп-гурт - Латексфауна
Довідково
YUNA (або Yuna, Yearly Ukrainian National Awards) – українська щорічна національна професійна музична премія. Заснована 27 жовтня 2011 року. Номінантів і переможців премії визначає професійне журі, керуючись регламентом. Вага статуетки YUNA, яку вручають переможцям, становить 3,5 кг.
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