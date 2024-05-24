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Klavdia Petrivna, Антитіла та Джамала: стало відомо переможців музичної премії YUNA 2024

Klavdia Petrivna, Антитіла та Джамала: стало відомо переможців музичної премії YUNA 2024

Київ • УНН

 • 115750 перегляди

На 13-й церемонії вручення музичної премії YUNA-2024 у Києві відзначили найкращих українських артистів 2023 року, серед яких Джамала, Антитіла, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, «Друга ріка», Клавдія Петрівна та Latexfauna.

У четвер, 23 травня, в Києві відбулася13-та  церемонія нагородження музичної премії YUNA-2024. Найкращі українські артисти отримали статуетки за досягнення в музиці за 2023 рік. Про це пише УНН з посиланням на "Музвар".

Деталі 

Найкращий альбом - Jamala - Qirim

Найкращий рок гурт - Антитіла

Цьогоріч група Антитіла стали рекордсменом - артисти отримали відразу три перемоги.

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Найкращий дует - Злата Огнєвіч та Shumei (пісня Буревіями)

Спеціальна відзнака за благодійний тур - KOZAK SYSTEM

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Найкращий відеокліп та номінація Найкраща пісня - "Фортеця Бахмут" (Антитіла)

Найкраща виконавиця - КОЛА

Найкращий виконавець – Артем Пивоваров

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Спеціальна відзнака за благодійність – "Друга ріка"

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Відкриття року - Klavdia Petrivna

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Найкращий поп-гурт - Латексфауна

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Довідково

YUNA (або Yuna, Yearly Ukrainian National Awards) – українська щорічна національна професійна музична премія. Заснована 27 жовтня 2011 року. Номінантів і переможців премії визначає професійне журі, керуючись регламентом. Вага статуетки YUNA, яку вручають переможцям, становить 3,5 кг.

Нагадаємо

Jerry Heil та alyona alyona, представники України на пісенному конкурсі Євробачення 2024, випустили новий спільний трек під назвою "Подоляночка", який потенційно міг представити Україну на конкурсі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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