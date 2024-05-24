Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024
Киев • УНН
На 13-й церемонии вручения музыкальной премии YUNA-2024 в Киеве отметили лучших украинских артистов 2023 года, среди которых Джамала, Антитела, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, "Друга ріка", Клавдия Петровна и Latexfauna.
В четверг, 23 мая, в Киеве состоялась 13-я церемония награждения музыкальной премии YUNA-2024. Лучшие украинские артисты получили статуэтки за достижения в музыке за 2023 год. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Музвар".
Детали
Лучший альбом - Jamala - Qirim
Лучшая рок-группа - Антитела
В этом году группа Антитела стали рекордсменом - артисты получили сразу три победы.
Лучший дуэт - Злата Огневич и Shumei (песня Буревіями)
Специальная награда за благотворительный тур - KOZAK SYSTEM
Лучший видеоклип и номинация Лучшая песня - "Фортеця Бахмут" (Антитела)
Лучшая исполнительница - КОЛА
Лучший исполнитель - Артем Пивоваров
Специальная награда за благотворительность - "Друга ріка"
Открытие года - Klavdia Petrivna
Лучшая поп-группа - Латексфауна
Справочно
YUNA (или Yuna, Yearly Ukrainian National Awards) - украинская ежегодная национальная профессиональная музыкальная премия. Основана 27 октября 2011 года. Номинантов и победителей премии определяет профессиональное жюри, руководствуясь регламентом. Вес статуэтки YUNA, которую вручают победителям, составляет 3,5 кг.
Напомним,
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