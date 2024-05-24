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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 12:05  •  14415 просмотра

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На 13-й церемонии вручения музыкальной премии YUNA-2024 в Киеве отметили лучших украинских артистов 2023 года, среди которых Джамала, Антитела, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, "Друга ріка", Клавдия Петровна и Latexfauna.

В четверг, 23 мая, в Киеве состоялась 13-я  церемония награждения музыкальной премии YUNA-2024. Лучшие украинские артисты получили статуэтки за достижения в музыке за 2023 год. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Музвар".

Детали 

Лучший альбом - Jamala - Qirim

Лучшая рок-группа - Антитела

В этом году группа Антитела стали рекордсменом - артисты получили сразу три победы.

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Лучший дуэт - Злата Огневич и Shumei (песня Буревіями)

Специальная награда за благотворительный тур - KOZAK SYSTEM

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Лучший видеоклип и номинация Лучшая песня - "Фортеця Бахмут" (Антитела)

Лучшая исполнительница - КОЛА

Лучший исполнитель - Артем Пивоваров

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Специальная награда за благотворительность - "Друга ріка"

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Открытие года - Klavdia Petrivna

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Лучшая поп-группа - Латексфауна

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Справочно

YUNA (или Yuna, Yearly Ukrainian National Awards) - украинская ежегодная национальная профессиональная музыкальная премия. Основана 27 октября 2011 года. Номинантов и победителей премии определяет профессиональное жюри, руководствуясь регламентом. Вес статуэтки YUNA, которую вручают победителям, составляет 3,5 кг.

Напомним,

Jerry Heil и alyona alyona, представители Украины на песенном конкурсе Евровидение 2024, выпустили новый совместный трек под названием "Подоляночка", который потенциально мог представить Украину на конкурсе.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

КультураУНН Lite
dzherri-khailДжерри Хайль
alona-alonaАлёна Алёна
ukrainaУкраина
kievКиев
polshaПольша
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