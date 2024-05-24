Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

В четверг, 23 мая, в Киеве состоялась 13-я церемония награждения музыкальной премии YUNA-2024. Лучшие украинские артисты получили статуэтки за достижения в музыке за 2023 год. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Музвар".

Детали

Лучший альбом - Jamala - Qirim

Лучшая рок-группа - Антитела

В этом году группа Антитела стали рекордсменом - артисты получили сразу три победы.

Лучший дуэт - Злата Огневич и Shumei (песня Буревіями)

Специальная награда за благотворительный тур - KOZAK SYSTEM

Лучший видеоклип и номинация Лучшая песня - "Фортеця Бахмут" (Антитела)

Лучшая исполнительница - КОЛА

Лучший исполнитель - Артем Пивоваров

Специальная награда за благотворительность - "Друга ріка"

Открытие года - Klavdia Petrivna

Лучшая поп-группа - Латексфауна

Справочно

YUNA (или Yuna, Yearly Ukrainian National Awards) - украинская ежегодная национальная профессиональная музыкальная премия. Основана 27 октября 2011 года. Номинантов и победителей премии определяет профессиональное жюри, руководствуясь регламентом. Вес статуэтки YUNA, которую вручают победителям, составляет 3,5 кг.

Напомним,

Jerry Heil и alyona alyona, представители Украины на песенном конкурсе Евровидение 2024, выпустили новый совместный трек под названием "Подоляночка", который потенциально мог представить Украину на конкурсе.