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Jerry Heil та alyona alyona випустили нову пісню, яка могла представити Україну на Євробаченні

Jerry Heil та alyona alyona випустили нову пісню, яка могла представити Україну на Євробаченні

Київ • УНН

 • 115485 перегляди

Jerry Heil та alyona alyona, представники України на пісенному конкурсі Євробачення 2024, випустили новий спільний трек під назвою "Подоляночка", який потенційно міг представити Україну на конкурсі.

Представниці України на "Євробаченні-2024" Jerry Heil та alyona alyona 12 травня випустили ще один спільний трек під назвою "Подоляночка" (Get Up). Про це виконавиця Jerry Heil повідомила у своєму Instagram, передає УНН.

Деталі

Як пише Jerry Heil, перед участю в національному відборі на конкурс "Євробачення" співачки обирали між двома варіантами — Teresa & Maria та "Подоляночка".

Відомо, що вони обрали першу пісню, з якою перемогли у вітчизняному шоу та представили Україну на міжнародній сцені в Мальме, де посіли третє місце.

"Євробачення-2024": поляки закликають не підтримувати Україну через відео Jerry Heil у кофті з написом "Banderaciaga"08.05.24, 19:25 • 25732 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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