"Євробачення-2024": поляки закликають не підтримувати Україну через відео Jerry Heil у кофті з написом "Banderaciaga"

У соціальній мережі X набирає обертів скандал щодо української співачки Jerry Heil, яка цьогоріч представляє Україну на Євробаченні. Польські користувачі закликають не голосувати українську команду, після того, як побачили фото Jerry Heil у кофті з написом Banderaciaga. Про це пише УНН з посиланням на дописи користувачів X та польські ЗМІ.

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У березні 2024 року Jerry Heil (справжнє ім’я Яна Шемаєва) опублікувала у своєму Tik Tok відео, де виконує пісню Teresa & Maria. На цих кадрах можна помітити, що співачка одягнена у светр написами Banderaciaga.

alyona alyona та Jerry Heil виступили на Євробаченні 2024

Одними з перших на це вказало польське інтернет-видання WarNewsPL

Представник України на Євробаченні 2024 у світшоті з написом BANDERACIAGA. Скажіть мені, що це фейк... - йдеться в дописі.

Після цього у соцмережі підхопили це відео - обурені польські користувачі закликають не голосувати за Україну на "Євробаченні-2024" та звинувачують співачку у підтримці "культу Степана Бандери".

Зокрема, на ситуацію відреагувала польська депутатка лівих партій Анна-Марія Жуковська. Вона розкритикувала Україну за "просування Бандери" і заявила, що не підтримує країну на Євробаченні.

Якщо Україна буде просувати Бандеру у своїй історичній політиці, це відштовхне Європу, яка має однозначну думку про нацистських колабораціоністів. Націоналістам я кажу "ні"!" - заявила Жуковська

Дехто з польських користувачів пішов далі "Євробачення". Зокрема, обурений музикант Ян Поспєшальські закликав припинити викладати історію України в школах Польщі.

Окрім того, дехто навіть звинуватив бренд одягу у нацизмі та сатанізмі.

Banderciaga – поєднання нациста-геноцидника Бандери та бренду з прямим відсиланням до сатанізму. Зустрічайте представницю України на Євробаченні - заявив один з обурених польських користувачів в соцмережі X.

Нагадаємо

Перший півфінал "Євробачення 2024" відбувся у Швеції у вівторок, а фінал пройде в суботу, 11 травня. За підсумками конкурсу українські співачки Alyona Alyona та Jerry Heil вийшли до фіналу.

Разом з ним у завершальний етап Євробачення потрапили артисти з Сербії, Португалії, Словенії, Литви, Фінляндії, Кіпру, Хорватії, Ірландії та Люксембургу.