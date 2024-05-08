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Україна пройшла до фіналу Євробачення-2024

Україна пройшла до фіналу Євробачення-2024

Київ • УНН

 • 26930 перегляди

Українські співаки Alyona Alyona та Jerry Heil вийшли до фіналу пісенного конкурсу Євробачення 2024 разом з артистами з Сербії, Португалії, Словенії, Литви, Фінляндії, Кіпру, Хорватії, Ірландії та Люксембургу.

Українки Alyona Alyona і Jerry Heil вийшли у фіналі Євробачення 2024, передає УНН.

Деталі

За результатами першого півфіналу "Євробачення-2024" до фіналу конкурсу також пройшли:

  • Сербія — TEYA DORA з піснею Ramonda
  • Португалія — iolanda з піснею Grito
  • Словенія — Raiven з піснею Veronika
  • Литва — Silvester Belt з піснею Luktelk
  • Фінляндія — Windows95man з піснею No Rules!
  • Кіпр — Silia Kapsis з піснею Liar
  • Хорватія — Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim
  • Ірландія — Bambie Thug з піснею Doomsday Blue
  • Люксембург — Tali з піснею Fighter

Доповнення

Перший півфінал конкурсу відбувся у Швеції у вівторок, а фінал пройде в суботу, 11 травня.

Alyona Alyona і Jerry Heil, за прогнозами букмекерів, входять у п'ятірку тих, хто має найбільші шанси перемогти. А топ-фаворитом є представник Хорватії.

alyona alyona та Jerry Heil виступили на Євробаченні 202407.05.24, 22:51 • 27004 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

КультураПодії
alona-alonaAlyona alyona
serbiiaСербія
finliandiiaФінляндія
sloveniiaСловенія
irlandiiaІрландія
liuksemburhЛюксембург
lytvaЛитва
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