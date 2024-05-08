Україна пройшла до фіналу Євробачення-2024
Київ • УНН
Українські співаки Alyona Alyona та Jerry Heil вийшли до фіналу пісенного конкурсу Євробачення 2024 разом з артистами з Сербії, Португалії, Словенії, Литви, Фінляндії, Кіпру, Хорватії, Ірландії та Люксембургу.
Українки Alyona Alyona і Jerry Heil вийшли у фіналі Євробачення 2024, передає УНН.
Деталі
За результатами першого півфіналу "Євробачення-2024" до фіналу конкурсу також пройшли:
- Сербія — TEYA DORA з піснею Ramonda
- Португалія — iolanda з піснею Grito
- Словенія — Raiven з піснею Veronika
- Литва — Silvester Belt з піснею Luktelk
- Фінляндія — Windows95man з піснею No Rules!
- Кіпр — Silia Kapsis з піснею Liar
- Хорватія — Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim
- Ірландія — Bambie Thug з піснею Doomsday Blue
- Люксембург — Tali з піснею Fighter
Доповнення
Перший півфінал конкурсу відбувся у Швеції у вівторок, а фінал пройде в суботу, 11 травня.
Alyona Alyona і Jerry Heil, за прогнозами букмекерів, входять у п'ятірку тих, хто має найбільші шанси перемогти. А топ-фаворитом є представник Хорватії.
alyona alyona та Jerry Heil виступили на Євробаченні 202407.05.24, 22:51 • 27004 перегляди