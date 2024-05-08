Украина прошла в финал Евровидения-2024

Украинки Alyona Alyona и Jerry Heil вышли в финале Евровидения 2024, передает УНН.

Детали

По результатам первого полуфинала "Евровидения-2024" в финал конкурса также прошли:

Сербия - TEYA DORA с песней Ramonda

Португалия - iolanda с песней Grito

Словения - Raiven с песней Veronika

Литва - Silvester Belt с песней Luktelk

Финляндия - Windows95man с песней No Rules!

Кипр - Silia Kapsis с песней Liar

Хорватия - Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim

Ирландия - Bambie Thug с песней Doomsday Blue

Люксембург - Tali с песней Fighter

Дополнение

Первый полуфинал конкурса состоялся в Швеции во вторник, а финал пройдет в субботу, 11 мая.

Alyona Alyona и Jerry Heil, по прогнозам букмекеров, входят в пятерку тех, кто имеет наибольшие шансы победить. А топ-фаворитом является представитель Хорватии.

alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 2024