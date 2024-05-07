alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 2024

Украина выступила в первом полуфинале Евровидения в шведском Мальме. alyona alyona и Jerry Heil исполнили песню "Teresa & Maria" под пятым номером, передает УНН.

Детали

В первом полуфинале выступят 15 участников, они будут соревноваться за право представить свою страну в финале.

Дополнение

Голосование в полуфинале начнется после исполнения последней песни и продлится примерно 15-25 минут.

В полуфиналах могут голосовать только зрители тех стран, которые участвуют в соответствующем полуфинале. Каждый зритель может проголосовать до 20 раз за представителей стран, которые ему нравятся.