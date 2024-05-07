alyona alyona та Jerry Heil виступили на Євробаченні 2024
Київ • УНН
alyona alyona та Jerry Heil виконали пісню "Teresa & Maria" під п'ятим номером від України у першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" у Мальме, Швеція.
Україна виступила у першому півфіналі Євробачення у шведському Мальме. alyona alyona та Jerry Heil виконали пісню "Teresa & Maria" під пʼятим номером, передає УНН.
Деталі
У першому півфіналі виступлять 15 учасників, вони змагатимуться за право представити свою країну у фіналі.
Доповнення
Голосування у півфіналі розпочнеться після виконання останньої пісні й триватиме приблизно 15–25 хвилин.
У півфіналах можуть голосувати лише глядачі тих країн, які беруть участь у відповідному півфіналі. Кожен глядач може проголосувати до 20 разів за представників країн, які йому подобаються.
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