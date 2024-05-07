Чи має Україна шанс перемогти на Євробаченні та нова трійка претендентів: букмекери оновили прогнози
Київ • УНН
Представники України Alyona Alyona та Jerry Heil входять до п'ятірки претендентів на перемогу на Євробаченні 2024 року, причому, за прогнозами букмекерів, у першому півфіналі Україна розділить лідерство з Хорватією.
Представниці України Alyona Alyona та Jerry Heil, які сьогодні виступлять у першому пів фіналі Євробачення-2024, входять до першої п'ятірки претендентів на перемогу, передає УНН із посиланням на прогнози букмекерів.
Відзначмо, за даними букмекерів, у першому пів фіналі Україна, ймовірно, розділить лідерство із представниками Хорватії.
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Лідерство у другому пів фіналі прогнозують Нідерландам.
Наразі основним претендентом на перемогу вважають Хорватію. У трійці лідерів також Швейцарія та Італія. Україна у рейтингу претендентів перебуває на четвертому місці.
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Разом з тим, за даними букмекерів, Україна точно має шанс потрапити у трійку найкращих виконавців Євробачення-2024.
Проте варто пам'ятати, що Alyona Alyona та Jerry Heil мають усі шанси на перемогу, оскільки прогнози досить відносні і постійно змінюються.
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