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Чи має Україна шанс перемогти на Євробаченні та нова трійка претендентів: букмекери оновили прогнози

Чи має Україна шанс перемогти на Євробаченні та нова трійка претендентів: букмекери оновили прогнози

Київ • УНН

 • 11416 перегляди

Представники України Alyona Alyona та Jerry Heil входять до п'ятірки претендентів на перемогу на Євробаченні 2024 року, причому, за прогнозами букмекерів, у першому півфіналі Україна розділить лідерство з Хорватією.

Представниці України Alyona Alyona та Jerry Heil, які сьогодні виступлять у першому пів фіналі Євробачення-2024, входять до першої п'ятірки претендентів на перемогу, передає УНН із посиланням на прогнози букмекерів.

Відзначмо, за даними букмекерів, у першому пів фіналі Україна, ймовірно, розділить лідерство із представниками Хорватії.

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Лідерство у другому пів фіналі прогнозують Нідерландам.

Наразі основним претендентом на перемогу вважають Хорватію. У трійці лідерів також Швейцарія та Італія. Україна у рейтингу претендентів перебуває на четвертому місці.

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Разом з тим, за даними букмекерів, Україна точно має шанс потрапити у трійку найкращих виконавців Євробачення-2024.

Проте варто пам'ятати, що Alyona Alyona та Jerry Heil мають усі шанси на перемогу, оскільки прогнози досить відносні і постійно змінюються.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Культура
alona-alonaAlyona alyona
shveitsariiaШвейцарія
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