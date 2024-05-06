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Євробачення-2024: як дивитися та як голосувати

Євробачення-2024: як дивитися та як голосувати

Київ • УНН

 • 104381 перегляди

Півфінали та гранд-фінал Євробачення 2024 року відбудуться в Мальме, Швеція.

Усе, що потрібно знати про те, як дивитися півфінали і гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення-2024 і як голосувати у прямому ефірі з Мальме у Швеції, повідомили на офіційному сайті конкурсу, пише УНН.

Як дивитися

Під час усіх трьох шоу в прямому ефірі більшість людей дивляться пісенний конкурс Євробачення по телевізору - або вдома, або на вечірці з показом. Також можна дивитися через веб-сайт місцевого мовника або служби на вимогу. Окрім країн-учасниць, багато інших країн пропонують ці варіанти.

Усі шоу у прямому ефірі доступні для перегляду на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу Євробачення, якщо він доступний у вашому регіоні. Ви можете знайти посилання на всі три живі шоу прямо тут.  

Кілька країн, які не беруть участі, також транслюватимуть конкурс 2024 року, зокрема Чорногорія (на RTCG), Північна Македонія (на MRT), Косово (на RTK) і США (на Peacock).

Також є радіостанції, на яких можна прослухати гранд-фінал. 

Євробачення-2024: учасники конкурсу готуються до першого півфіналу06.05.24, 12:59 • 66456 переглядiв

Голосування через офіційний додаток

Організатори радять тримати офіційний додаток Євробачення поруч під час живих шоу. Він доступний для пристроїв iOS, Android і Windows. "Ви отримуватимете інформацію про учасників у реальному часі, зможете оцінювати своїх фаворитів і голосувати. Після голосування ви отримаєте спеціальне відеозвернення від улюбленого учасника", - зазначили на офіційному сайті.

Ті, хто дивиться в країнах-учасницях, також можуть голосувати по телефону та/або через SMS. Відповідні цифри відображатимуться на екрані кожної мовної компанії-учасника та на сайті www.esc.vote.

Зазначається, що ті, хто дивиться з країни, яка не бере участі в Євробаченні, усе одно можна проголосувати. "Перейдіть в офіційний додаток Євробачення або перейдіть безпосередньо на www.esc.vote – новий центр голосування для пісенного конкурсу Євробачення. Додаток і веб-сайт автоматично забезпечать правильний метод голосування для всіх відповідних країн", - вказано у повідомленні.

Для учасників країн-учасниць можна голосувати лише в півфіналі, у якому бере участь ваша країна, або у півфіналі, призначеному вашій країні, якщо ви дивитеся з Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Великої Британії чи Швеції. Можна проголосувати до 20 разів за обрану країну.

Коли голосувати

Країни-учасниці

У великому фіналі голосування розпочнеться безпосередньо перед виконанням першої пісні та триватиме приблизно 25-40 хвилин після останньої пісні. У півфіналі голосування розпочнеться після виконання останньої пісні та триватиме приблизно 15-25 хвилин.

Країни, що не беруть участь

Глядачі з решти світу матимуть майже 24 години, щоб проголосувати за свої улюблені пісні, розділивши їх на два вікна голосування. Онлайн-голосування для решти світу розпочнеться приблизно опівночі за центральноєвропейським часом (CEST) у день кожного півфіналу та гранд-фіналу та триватиме до початку живих шоу.

Під час великого фіналу голосування для решти світу знову відкривається безпосередньо перед виконанням першої пісні та триватиме приблизно 25-40 хвилин після останньої пісні. У півфіналі голосування розпочнеться знову після виконання останньої пісні та триватиме приблизно 15-25 хвилин.

Щоб отримати повну інформацію про процедуру голосування на 68-му пісенному конкурсі Євробачення, а також номери телефонів і інформацію про голосування для кожної країни, можна відвідати сторінку процедури голосування.  

Доповнення

Пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Мальме, Швеція, у вівторок, 7 травня (перший півфінал), у четвер, 9 травня (другий півфінал) і в суботу, 11 травня (гранд-фінал) 2024 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КультураУНН LiteЛайфхак
chornohoriiaЧорногорія
malmeМальме
pivnichna-makedoniiaПівнічна Македонія
frantsiiaФранція
shvetsiiaШвеція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
italiiaІталія
ispaniiaІспанія
nimechchynaНімеччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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