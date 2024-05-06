Євробачення-2024: учасники конкурсу готуються до першого півфіналу
Київ • УНН
Пісенний конкурс "Євробачення-2024" розпочинається у шведському місті Мальме з посиленими заходами безпеки для 37 країн-учасниць.
У шведському Мальме в атмосфері підвищених заходів безпеки розпочнеться пісенний конкурс "Євробачення", у якому беруть участь представники 37 країн, пише УНН з посиланням на euronews.
Деталі
Музиканти та виконавці з 37 країн світу готуються до першого півфіналу "Євробачення", який проходить у шведському місті Мальме. Перед офіційним відкриттям заходу учасники конкурсу за традицією пройшли бірюзовою килимовою доріжкою.
Представники України - alyona alyona та Jerry Heil - на бірюзовій доріжці Євробачення-2024 побились крашанками.
У зв'язку з "Євробаченням" у Мальме підвищено заходи безпеки. Раніше у ЗМІ серед погроз конкурсу називали кібератаки, DoS-атаки, акції громадянської непокори та перехоплення телеефіру.
Під особливою охороною у Мальме знаходиться делегація Ізраїлю. За кілька днів до початку "Євробачення" Рада національної безпеки Ізраїлю розповсюдила попередження про те, що поїздка громадян єврейської держави до Мальме може бути небезпечною.
Перший півфінал відбудеться 7 травня.
Євробачення-2024: постановницею номера alyona alyona & Jerry Heil стала відома режисерка Таня Муіньо01.05.24, 17:15 • 19522 перегляди