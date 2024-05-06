Евровидение-2024: участники конкурса готовятся к первому полуфиналу

В шведском Мальме в атмосфере повышенных мер безопасности начнется песенный конкурс "Евровидение", в котором принимают участие представители 37 стран, пишет УНН со ссылкой на euronews.

Детали

Музыканты и исполнители из 37 стран мира готовятся к первому полуфиналу "Евровидения", который проходит в шведском городе Мальме. Перед официальным открытием мероприятия участники конкурса по традиции прошли по бирюзовой ковровой дорожке.

Представители Украины - alyona alyona и Jerry Heil - на бирюзовой дорожке Евровидения-2024 побились пасхальными яйцами.

В связи с "Евровидением" в Мальме повышены меры безопасности. Ранее в СМИ среди угроз конкурса называли кибератаки, DoS-атаки, акции гражданского неповиновения и перехват телеэфира.

Под особой охраной в Мальме находится делегация Израиля. За несколько дней до начала "Евровидения" Совет национальной безопасности Израиля распространил предупреждение о том, что поездка граждан еврейского государства в Мальме может быть опасной.

Первый полуфинал состоится 7 мая.

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