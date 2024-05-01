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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евровидение-2024: постановщицей номера alyona alyona & Jerry Heil стала известный режиссер Таня Муиньо

Евровидение-2024: постановщицей номера alyona alyona & Jerry Heil стала известный режиссер Таня Муиньо

Киев  •  УНН

1 мая 2024, 14:15  •  3910 просмотра

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Представители Украины на Евровидении 2024 alyona alyona & Jerry Heil сотрудничают с известным украинским режиссером Таней Муиньо, стремясь как можно лучше представить свою страну через выступление, воспевающее женскую силу, стойкость и единство.

alyona alyona & Jerry Heil сегодня объявили, что постановщицей номера Украины на главной сцене Европы стала самая известная украинская режиссерка в мире - Таню Муиньо, передает УНН со ссылкой на Billboard.

"Вы можете себе представить, что мы чувствовали, когда поняли, что собираемся с ней (Таней Муиньо - ред.) работать", - отметила Jerry Heil.

"Она очень талантливая, и то, что она делает, является таким важным для нас, потому что она не только талантливая украинка, которая начала работать в Голливуде, но она сделала то, чего никто в музыкальной индустрии не делал до нее, и мы очень гордимся ею... Она - часть нашей культуры", - добавила alyona alyona.

Как пишет Суспільне, представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona & Jerry Heil благодарны судьбе за возможность объединиться с Таню Муиньо и добавляют, что у них общая цель - как можно лучше представить свою страну.

"Мы невероятно рады, что режиссером номера стала Таню. Это в очередной раз подчеркивает идею нашей песни: единство людей, единство женщин, дев! Таню Муиньо - сильная личность, талант, который не просто представляет Украину на международной арене - она лидер, создающий тренды. В начале нашего сотрудничества мы проговорили все, что болит и резонирует нам в нашей песне и уже через несколько суток услышали видение режиссера, которое поразило нас. Мы поняли: это то, как мы хотим через наш номер говорить к миру! Единство, стальная сила дев, вера и воля! Музыка таки объединяет мир, мы уверены! И знаем, что эта постановка соединит сердца по всему миру в стремлении к победе света над тьмой!" - alyona alyona и Jerry Heil о сотрудничестве с известным украинским режиссером.

Напомним

Недавно представительницы Украины на Евровидении-2024 - alyona alyona & Jerry Heil - провели первую репетицию на главной сцене 68-го Песенного конкурса в Мальме. Во время выступления украинских представительниц сцена Malmö Arena стала полотном для воспевания женской силы, стойкости и единства, необходимого для преодоления жизненных вызовов. Вторая репетиция alyona alyona & Jerry Heil состоится уже 1 мая.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

КультураПроисшествия
malmeМальме
dzherri-khailДжерри Хайль
alona-alonaАлёна Алёна
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