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Євробачення-2024: постановницею номера alyona alyona & Jerry Heil стала відома режисерка Таня Муіньо

Євробачення-2024: постановницею номера alyona alyona & Jerry Heil стала відома режисерка Таня Муіньо

Київ • УНН

 • 19522 перегляди

Представники України на Євробаченні 2024 alyona alyona & Jerry Heil співпрацюють з відомою українською режисеркою Танею Муіньо, прагнучи якнайкраще представити свою країну через виступ, що оспівує жіночу силу, стійкість та єдність.

alyona alyona & Jerry Heil сьогодні оголосили, що постановницею номера України на головній сцені Європи стала найвідоміша українська режисерка у світі — Таню Муіньо, передає УНН із посиланням на Billboard.

Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona & Jerry Heil вдячні долі за можливість об’єднатися з Таню Муіньо й додають, що у них спільна мета — якнайкраще представити свою країну.

"Ви можете собі уявити, що ми відчували, коли зрозуміли, що збираємося з нею (Танею Муіньо - ред.) працювати", - зазначила Jerry Heil.

"Вона надзвичайно талановита, і те, що вона робить, є таким важливим для нас, тому що вона не тільки талановита українка, яка почала працювати в Голлівуді, але вона зробила те, чого ніхто в музичній індустрії не робив до неї, і ми дуже пишаємося нею... Вона — частина нашої культури", - додала alyona alyona.

Як пише Суспільне, представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona & Jerry Heil вдячні долі за можливість об’єднатися з Таню Муіньо й додають, що у них спільна мета — якнайкраще представити свою країну.

"Ми неймовірно раді, що режисеркою номера стала Таню. Це вчергове підкреслює ідею нашої пісні: єдність людей, єдність жінок, дів! Таню Муіньо — сильна особистість, талант, що не просто представляє Україну на міжнародній арені — вона лідер, що створює тренди. Напочатку нашої співпраці ми проговорили все, що болить та резонує нам в нашій пісні і вже за декілька діб почули бачення режисерки, яке вразило нас. Ми зрозуміли: це те, як ми хочемо через наш номер промовляти до світу! Єдність, сталева сила дів, віра та воля! Музика таки єднає світ, ми впевнені! І знаємо, що ця постановка зʼєднає серця по всьому світу в стремлінні до перемоги світла над темрявою!" — alyona alyona і Jerry Heil про співпрацю із відомою української режисеркою.

Нагадаємо

Нещодавно представниці України на Євробаченні-2024 — alyona alyona & Jerry Heil — провели першу репетицію на головній сцені 68-го Пісенного конкурсу в Мальме. Під час виступу українських представниць сцена Malmö Arena стала полотном для оспівування жіночої сили, стійкості та єдності, необхідної для подолання життєвих викликів. Друга репетиція alyona alyona & Jerry Heil відбудеться вже 1 травня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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