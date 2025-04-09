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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28579 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Объявлен лонглист Нацотбора на Евровидение-2025: сколько артистов туда попали

Общественное объявило список из 20 участников Национального отбора на Евровидение-2025 в Базеле. Из них выберут 10 финалистов, которые будут бороться за право представлять Украину на конкурсе.

Общество • 11 декабря, 16:53 • 19288 просмотра

Во избежание повторения скандала в Мальме, "Евровидение" изменило правила: что известно

Европейский вещательный союз вводит новые правила проведения "Евровидения" в 2025 году в Базеле. Изменения включают кодекс поведения," продюсера благосостояния " и больше свободного времени для артистов.

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Шведская прокуратура прекратила дело против певца Юста Кляйна

Прокуратура Швеции закрыла дело против нидерландского певца Юста Кляйна, дисквалифицированного с Евровидения. Следователи не нашли достаточных доказательств намерения исполнителя навредить фотографу.

Общество • 13 августа, 01:22 • 28760 просмотра

Jerry Heil и alyona alyona выпустили новую песню, которая могла представить Украину на Евровидении

Jerry Heil и alyona alyona, представители Украины на песенном конкурсе Евровидение 2024, выпустили новый совместный трек под названием "Подоляночка", который потенциально мог представить Украину на конкурсе.

Культура • 13 мая, 20:19 • 115487 просмотра

Победитель Евровидения 2024 Немо разбил стеклянный трофейный микрофон

Победитель Евровидения 2024, швейцарский певец Немо, случайно разбил стеклянный трофейный микрофон во время своего выступления.

Культура • 11 мая, 23:18 • 29393 просмотра

Швейцария победила на Евровидении 2024 с песней "The Code"

Швейцария победила на песенном конкурсе Евровидение 2024 в Мальме с песней "The Code" Nemo, набрав 591 балл, а Украина заняла третье место с 453 баллами.

Культура • 11 мая, 23:00 • 29836 просмотра

Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом

Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil, которые сегодня в финале Евровидения 2024 под номером 2 исполнят песню "Teresa &amp; Maria", опустились на 6 место в рейтинге букмекеров на победу с 3% шансов на победу.

Культура • 11 мая, 10:34 • 131070 просмотра

Финал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil исполнят песню "Teresa &amp; Maria" под номером 2 в финале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция, 11 мая.

Культура • 11 мая, 06:57 • 109238 просмотра

Евровидение-2024: стало известно, под каким номером выступит Украина в финале

Украина выступит второй в финале 68-го песенного конкурса "Евровидение", который состоится 11 мая 2024 года в Мальме, Швеция.

Культура • 10 мая, 08:31 • 109438 просмотра

Евровидение-2024: стали известны победители второго полуфинала

Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024" состоялся 9 мая в Мальме, где еще 10 стран - Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия и Армения - прошли в гранд-финал 11 мая, присоединившись к 10 странам, которые прошли из первого полуфинала.

Культура • 9 мая, 21:26 • 30737 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2024: кто выступит и где смотреть

Второй полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 года в Мальме, Швеция, где 16 участников будут соревноваться за выход в финал, будет транслироваться в прямом эфире 9 мая в 22:00.

Культура • 9 мая, 15:51 • 97574 просмотра

alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 2024

alyona alyona и Jerry Heil исполнили песню "Teresa &amp; Maria" под пятым номером от Украины в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция.

Культура • 7 мая, 19:51 • 27008 просмотра

Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 состоится 7 мая в 22:00 в Мальме, Швеция, где под номером 5 выступят alyona alyona &amp; Jerry Heil с песней "Teresa &amp; Maria".

Культура • 7 мая, 08:29 • 130450 просмотра

Евровидение-2024: как смотреть и как голосовать

Полуфиналы и гранд-финал Евровидения 2024 года состоятся в Мальме, Швеция.

Культура • 6 мая, 13:15 • 104385 просмотра

Евровидение-2024: участники конкурса готовятся к первому полуфиналу

Песенный конкурс "Евровидение-2024" начинается в шведском городе Мальме с усиленными мерами безопасности для 37 стран-участниц.

Культура • 6 мая, 09:59 • 66460 просмотра

Любимица американских звезд: кто такая Таня Муиньо, которая поставит номер для украинских участниц "Евровидения"

Таня Муиньо, признанный украинский режиссер, известная своей работой с такими международными звездами, как Lil Nas X и Гарри Стайлз, поставит спектакль для украинских участников Евровидения 2024 alyona alyona и Jerry Heil.

УНН Lite • 3 мая, 15:00 • 103253 просмотра

Евровидение-2024: постановщицей номера alyona alyona & Jerry Heil стала известный режиссер Таня Муиньо

Представители Украины на Евровидении 2024 alyona alyona &amp; Jerry Heil сотрудничают с известным украинским режиссером Таней Муиньо, стремясь как можно лучше представить свою страну через выступление, воспевающее женскую силу, стойкость и единство.

Культура • 1 мая, 14:15 • 19523 просмотра

Кибератаки и перехват телетрансляций: шведская полиция видит угрозы Евровидению

В отчете шведской полиции перечислены потенциальные угрозы для Евровидения в Мальме, включая кибератаки, DoS-атаки, гражданское неповиновение и перехват телевизионных трансляций.

Культура • 1 мая, 11:45 • 15640 просмотра

Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией

Украинская певица alyona alyona, которая будет представлять Украину на Евровидении 2024, потеряла голос за несколько часов до первой репетиции из-за психосоматических проблем, вызванных долгой дорогой и стрессом.

Культура • 28 апреля, 23:13 • 115911 просмотра

alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения-2024: появились фото

Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения в шведском городе Мальме, где состоится конкурс в 2024 году.

Культура • 27 апреля, 15:39 • 29070 просмотра

Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в шведский город Мальме, где состоится Евровидение 2024. Там они выступят со своей песней "Teresa &amp; Maria".

Культура • 26 апреля, 09:05 • 153146 просмотра

Евровидение-2024: Украину подвинули из топ-3 в рейтинге букмекеров

Согласно обновленным прогнозам букмекеров, Украина опустилась на 4-е место с 10% шансами на победу в Евровидении-2024, тогда как Хорватия, Швейцария и Италия занимают первые три места.

Культура • 1 апреля, 07:32 • 24193 просмотра

Jerry Heil и Alyona Alyona собрали аплодисменты на Pre-Party Евровидения-2024 в Мадриде

Украинские артисты Alyona Alyona и Jerry Heil получили овации за исполнение песни "Maria &amp; Teresa" на пре-пати "Евровидения 2024" в Мадриде.

Культура • 1 апреля, 06:47 • 25910 просмотра

Евровидение-2024: под каким номером выступят alyona alyona & Jerry Heil

Представители Украины alyona alyona &amp; Jerry Heil исполнят песню "Teresa &amp; Maria" под номером 5 в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" 7 мая.

Культура • 26 марта, 19:15 • 28890 просмотра

В Дії стартовал опрос за избрание состава Национального жюри Украины на Евровидении-2024

С 25 марта по 1 апреля в Украине стартовал опрос в приложении "Дія" для отбора членов Национального жюри, которые будут оценивать выступления участников от других стран в финале песенного конкурса "Евровидение-2024" в шведском Мальме.

Культура • 25 марта, 11:18 • 24188 просмотра

Изменения на Евровидении 2024: внедрены полноценные выступления и новое голосование

В песенном конкурсе Евровидение 2024 года в Мальме страны "Большой пятерки" и Швеция выступят полноценно во время полуфинала. Также объявили расширение окон для голосования и онлайн-голосования для стран, которые не участвуют.

Культура • 12 марта, 01:53 • 30500 просмотра

Израиль примет участие в Евровидении 2024 с песней "Hurricane"

Израиль примет участие в песенном конкурсе Евровидение 2024 года с песней "Hurricane" после отклонения двух предыдущих предложений, которые были признаны слишком политически ангажированными, что позволит стране принять участие в мероприятии в Мальме, Швеция, придерживаясь принципов политического нейтралитета.

Культура • 7 марта, 16:31 • 24444 просмотра

Швецию на "Евровидении-2024" может представлять украинка

Украинская певица Мария Сур вышла в финал шведского конкурса Melodifestivalen с песней "When I'm Gone" и может представить Швецию на Евровидении 2024 года.

Культура • 12 февраля, 15:39 • 22029 просмотра

Украину на Евровидении будет представлять Alyona alyona & Jerry Heil

Alyona alyona &amp; Jerry Heil будут представлять Украину на Евровидении 2024 с песней "Teresa &amp; Maria" после победы в национальном отборе.

Культура • 4 февраля, 17:47 • 38080 просмотра

Евровидение-2024: в каком из полуфиналов выступит представитель от Украины

Жеребьевка полуфиналов песенного конкурса "Евровидение-2024" определила, что Украина выступит в первой части первого полуфинала 7 мая.

Культура • 30 января, 21:42 • 27858 просмотра