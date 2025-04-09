В Дії стартовал опрос за избрание состава Национального жюри Украины на Евровидении-2024

С 25 марта по 1 апреля в Украине стартовал опрос в приложении "Дія" для отбора членов Национального жюри, которые будут оценивать выступления участников от других стран в финале песенного конкурса "Евровидение-2024" в шведском Мальме.