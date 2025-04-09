Общественное объявило список из 20 участников Национального отбора на Евровидение-2025 в Базеле. Из них выберут 10 финалистов, которые будут бороться за право представлять Украину на конкурсе.
Европейский вещательный союз вводит новые правила проведения "Евровидения" в 2025 году в Базеле. Изменения включают кодекс поведения," продюсера благосостояния " и больше свободного времени для артистов.
Прокуратура Швеции закрыла дело против нидерландского певца Юста Кляйна, дисквалифицированного с Евровидения. Следователи не нашли достаточных доказательств намерения исполнителя навредить фотографу.
Jerry Heil и alyona alyona, представители Украины на песенном конкурсе Евровидение 2024, выпустили новый совместный трек под названием "Подоляночка", который потенциально мог представить Украину на конкурсе.
Победитель Евровидения 2024, швейцарский певец Немо, случайно разбил стеклянный трофейный микрофон во время своего выступления.
Швейцария победила на песенном конкурсе Евровидение 2024 в Мальме с песней "The Code" Nemo, набрав 591 балл, а Украина заняла третье место с 453 баллами.
Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil, которые сегодня в финале Евровидения 2024 под номером 2 исполнят песню "Teresa & Maria", опустились на 6 место в рейтинге букмекеров на победу с 3% шансов на победу.
Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil исполнят песню "Teresa & Maria" под номером 2 в финале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция, 11 мая.
Украина выступит второй в финале 68-го песенного конкурса "Евровидение", который состоится 11 мая 2024 года в Мальме, Швеция.
Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024" состоялся 9 мая в Мальме, где еще 10 стран - Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия и Армения - прошли в гранд-финал 11 мая, присоединившись к 10 странам, которые прошли из первого полуфинала.
Второй полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 года в Мальме, Швеция, где 16 участников будут соревноваться за выход в финал, будет транслироваться в прямом эфире 9 мая в 22:00.
alyona alyona и Jerry Heil исполнили песню "Teresa & Maria" под пятым номером от Украины в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция.
Первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 состоится 7 мая в 22:00 в Мальме, Швеция, где под номером 5 выступят alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".
Полуфиналы и гранд-финал Евровидения 2024 года состоятся в Мальме, Швеция.
Песенный конкурс "Евровидение-2024" начинается в шведском городе Мальме с усиленными мерами безопасности для 37 стран-участниц.
Таня Муиньо, признанный украинский режиссер, известная своей работой с такими международными звездами, как Lil Nas X и Гарри Стайлз, поставит спектакль для украинских участников Евровидения 2024 alyona alyona и Jerry Heil.
Представители Украины на Евровидении 2024 alyona alyona & Jerry Heil сотрудничают с известным украинским режиссером Таней Муиньо, стремясь как можно лучше представить свою страну через выступление, воспевающее женскую силу, стойкость и единство.
В отчете шведской полиции перечислены потенциальные угрозы для Евровидения в Мальме, включая кибератаки, DoS-атаки, гражданское неповиновение и перехват телевизионных трансляций.
Украинская певица alyona alyona, которая будет представлять Украину на Евровидении 2024, потеряла голос за несколько часов до первой репетиции из-за психосоматических проблем, вызванных долгой дорогой и стрессом.
Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения в шведском городе Мальме, где состоится конкурс в 2024 году.
Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в шведский город Мальме, где состоится Евровидение 2024. Там они выступят со своей песней "Teresa & Maria".
Согласно обновленным прогнозам букмекеров, Украина опустилась на 4-е место с 10% шансами на победу в Евровидении-2024, тогда как Хорватия, Швейцария и Италия занимают первые три места.
Украинские артисты Alyona Alyona и Jerry Heil получили овации за исполнение песни "Maria & Teresa" на пре-пати "Евровидения 2024" в Мадриде.
Представители Украины alyona alyona & Jerry Heil исполнят песню "Teresa & Maria" под номером 5 в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" 7 мая.
С 25 марта по 1 апреля в Украине стартовал опрос в приложении "Дія" для отбора членов Национального жюри, которые будут оценивать выступления участников от других стран в финале песенного конкурса "Евровидение-2024" в шведском Мальме.
В песенном конкурсе Евровидение 2024 года в Мальме страны "Большой пятерки" и Швеция выступят полноценно во время полуфинала. Также объявили расширение окон для голосования и онлайн-голосования для стран, которые не участвуют.
Израиль примет участие в песенном конкурсе Евровидение 2024 года с песней "Hurricane" после отклонения двух предыдущих предложений, которые были признаны слишком политически ангажированными, что позволит стране принять участие в мероприятии в Мальме, Швеция, придерживаясь принципов политического нейтралитета.
Украинская певица Мария Сур вышла в финал шведского конкурса Melodifestivalen с песней "When I'm Gone" и может представить Швецию на Евровидении 2024 года.
Alyona alyona & Jerry Heil будут представлять Украину на Евровидении 2024 с песней "Teresa & Maria" после победы в национальном отборе.
Жеребьевка полуфиналов песенного конкурса "Евровидение-2024" определила, что Украина выступит в первой части первого полуфинала 7 мая.