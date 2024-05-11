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Финал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Финал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Киев  •  УНН

11 мая 2024, 06:57  •  5578 просмотра

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Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil исполнят песню "Teresa & Maria" под номером 2 в финале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция, 11 мая.

Гранд-финал Евровидения-2024 состоится в шведском Мальме уже сегодня, 11 мая. Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil выйдут на сцену с песней "Teresa & Maria" под номером 2. Где смотреть и как голосовать, сообщает "Суспільне Євробачення", пишет УНН.

Детали

Смотреть гранд-финал 68-го песенного конкурса Евровидение 11 мая можно на платформах "Суспільне" - начало в 22:00.

В гранд-финале 68-го песенного конкурса Евровидение участвуют представители 26 стран. Всего из двух полуфиналов было отобрано 20 участников, к которым 11 мая присоединятся представители стран, попадающих в финал автоматически: в этом году это Швеция, как страна-организатор, а еще Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, как страны "Большой пятерки".

Где смотреть и слушать

"Суспільне Мовлення" будет транслировать гранд-финал Евровидения-2024 в прямом эфире на всех своих платформах:

На ютуб-канале "Євробачення Україна" будет идти трансляция из комментаторской студии. 

Видеотрансляции Евровидения-2024 на платформах "Суспільне" в этом году впервые сопровождаются переводом на жестовый язык.

Как голосовать

В голосовании за участников гранд-финала песенного конкурса произошли существенные изменения. Отныне времени на то, чтобы отдать свой голос, стало значительно больше, ведь зрительское голосование начнется, как только первый участник выйдет на сцену. Проголосовать за своего фаворита можно через приложение Eurovision Song Contest или отправив SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления.

Евровидение-2024: как смотреть и как голосовать6 мая 2024, 13:15 • 91563 просмотра

Зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе, смогут отдать балл за фаворита в рамках блока "Остальной мир" почти за 24 часа до финала. Онлайн-голосование начнется на сайте www.esc.vote сразу после завершения второй генеральной репетиции в канун финала.

Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" в первом полуфинале на официальном ютуб-канале Евровидения уже получили 4,3 млн просмотров.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
malmeМальме
alona-alonaАлёна Алёна
frantsiyaФранция
shvetsiyaШвеция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
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