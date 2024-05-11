Фінал Євробачення-2024: коли виступлять alyona alyona та Jerry Heil, де дивитися і як голосувати
Київ • УНН
Представники України alyona alyona та Jerry Heil виконають пісню "Teresa & Maria" під номером 2 у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" у Мальме, Швеція, 11 травня.
Гранд-фінал Євробачення-2024 відбудеться у шведському Мальме вже сьогодні, 11 травня. Представниці України alyona alyona & Jerry Heil вийдуть на сцену з піснею "Teresa & Maria" під номером 2. Де дивитися і як голосувати, повідомляє "Суспільне Євробачення", пише УНН.
Деталі
Дивитися гранд-фінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 11 травня можна на платформах Суспільного - початок о 22:00.
У гранд-фіналі 68-го пісенного конкурсу Євробачення беруть участь представники 26 країн. Загалом з двох півфіналів було відібрано 20 учасників, до яких 11 травня доєднаються представники країн, що потрапляють у фінал автоматично: цього року це Швеція, як країна-організаторка, а ще Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція, як країни "Великої п'ятірки".
Де дивитися і слухати
"Суспільне Мовлення" транслюватиме гранд-фінал Євробачення-2024 наживо на усіх своїх платформах:
- телеканалі "Суспільне Культура";
- на сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення";
- на Facebook-сторінках "Євробачення Україна", "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший" і "Радіо Промінь";
- на "Радіо Промінь".
На ютуб-каналі "Євробачення Україна" йтиме трансляція з коментаторської студії.
Відеотрансляції Євробачення-2024 на платформах Суспільного цього року вперше супроводжуються перекладом жестовою мовою.
Як голосувати
У голосуванні за учасників гранд-фіналу пісенного конкурсу відбулися суттєві зміни. Відтепер часу на те, щоб віддати свій голос, стало значно більше, адже глядацьке голосування розпочнеться, щойно перший учасник вийде на сцену. Проголосувати за свого фаворита можна через застосунок Eurovision Song Contest або відправивши SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу.
Євробачення-2024: як дивитися та як голосувати06.05.24, 16:15 • 104381 перегляд
Глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, матимуть змогу віддати бал за фаворита у межах блоку "Решта світу" майже за 24 години до фіналу. Онлайн-голосування розпочнеться на сайті www.esc.vote одразу після завершення другої генеральної репетиції в переддень фіналу.
Представниці України alyona alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" у першому півфіналі на офіційному ютуб-каналі Євробачення уже отримали 4,3 млн переглядів.