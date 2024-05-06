Евровидение-2024: как смотреть и как голосовать

Все, что нужно знать о том, как смотреть полуфиналы и гранд-финал песенного конкурса Евровидение-2024 и как голосовать в прямом эфире из Мальме в Швеции, сообщили на официальном сайте конкурса, пишет УНН.

Как смотреть

Во время всех трех шоу в прямом эфире большинство людей смотрят песенный конкурс Евровидение по телевизору - либо дома, либо на вечеринке с показом. Также можно смотреть через веб-сайт местного вещателя или службы по требованию. Помимо стран-участниц, многие другие страны предлагают эти варианты, помимо стран-участниц.

Все шоу в прямом эфире доступны для просмотра на официальном YouTube-канале песенного конкурса Евровидение, если он доступен в вашем регионе. Вы можете найти ссылки на все три живых шоу прямо здесь.

Несколько стран, которые не участвуют, также будут транслировать конкурс 2024 года, в частности Черногория (на RTCG), Северная Македония (на MRT), Косово (на RTK) и США (на Peacock).

Также есть радиостанции, на которых можно прослушать гранд-финал.

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Голосование через официальное приложение

Организаторы советуют держать официальное приложение Евровидения рядом во время живых шоу. Оно доступно для устройств iOS, Android и Windows. "Вы будете получать информацию об участниках в реальном времени, сможете оценивать своих фаворитов и голосовать. После голосования вы получите специальное видеообращение от любимого участника", - отметили на официальном сайте.

Те, кто смотрит в странах-участницах, также могут голосовать по телефону и/или через SMS. Соответствующие цифры будут отображаться на экране каждой вещательной компании-участника и на сайте www.esc.vote.

Отмечается, что те, кто смотрит из страны, которая не участвует в Евровидении, все равно можно проголосовать. "Перейдите в официальное приложение Евровидения или перейдите непосредственно на www.esc.vote - новый центр голосования для песенного конкурса Евровидение. Приложение и веб-сайт автоматически обеспечат правильный метод голосования для всех соответствующих стран", - указано в сообщении.

Для участников стран-участниц можно голосовать только в полуфинале, в котором участвует ваша страна, или в полуфинале, предназначенном вашей стране, если вы смотрите из Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании или Швеции. Можно проголосовать до 20 раз за выбранную страну.

Когда голосовать

Страны-участницы

В большом финале голосование начнется непосредственно перед исполнением первой песни и продлится примерно 25-40 минут после последней песни. В полуфинале голосование начнется после исполнения последней песни и продлится примерно 15-25 минут.

Страны, которые не участвуют

Зрители из остального мира будут иметь почти 24 часа, чтобы проголосовать за свои любимые песни, разделив их на два окна голосования. Онлайн-голосование для остального мира начнется примерно в полночь по центральноевропейскому времени (CEST) в день каждого полуфинала и гранд-финала и продлится до начала живых шоу.

Во время большого финала голосование для остального мира снова открывается непосредственно перед исполнением первой песни и продлится примерно 25-40 минут после последней песни. В полуфинале голосование начнется снова после исполнения последней песни и продлится примерно 15-25 минут.

Чтобы получить полную информацию о процедуре голосования на 68-м песенном конкурсе Евровидение, а также номера телефонов и информацию о голосовании для каждой страны, можно посетить страницу процедуры голосования.

Дополнение

Песенный конкурс Евровидение состоится в Мальме, Швеция, во вторник, 7 мая (первый полуфинал), в четверг, 9 мая (второй полуфинал) и в субботу, 11 мая (гранд-финал) 2024 года.