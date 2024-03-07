Израиль примет участие в Евровидении 2024 с песней "Hurricane"

После отклонения предыдущих песенных предложений, которые были признаны слишком политическими, а следовательно, противоречащими принципам политического нейтралитета, Израиль согласился на компромисс, чтобы принять участие в Евровидении в мае следующего года.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственный вещатель Израиля Kan и газету Ynet.

Детали

После того, как организаторы песенного конкурса Евровидение-2024 отклонили песню Израиля "October rain", увидев в ней политический подтекст, другая предложенная Израилем песня под названием "Hurricane" одобрена и утверждена. Это позволит Израилю принять участие в конкурсе, который состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме.

Израиль будет представлять певица Эден Голан.

Дополнение

Израильская телерадиокомпания KAN сначала объявила, что откажется от участия в нынешнем конкурсе, если организаторы мероприятия попытаются цензурировать его конкурсные работы. Президент страны Исаак Герцог заявил, что голос Израиля должен быть услышан со сцены Евровидения.

Впоследствии он заявил, что в песню "October Rain" должны быть внесены "необходимые коррективы", чтобы ее допустили в программу.

Израильская телерадиокомпания заявила, что согласилась внести изменения по просьбе Исаака Герцога.

Президент подчеркнул, что особенно в это время, когда те, кто нас ненавидит, пытаются оттолкнуть и бойкотировать государство Израиль на каждом этапе, Израиль должен звучать гордо и поднять голову и поднять свой флаг на каждом мировом форуме, особенно в этом году передает Кан.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что Израиль может отказаться от участия в Евровидении, если организаторы потребуют изменить текст песни их участницы.

22-й детский песенный конкурс Евровидение состоится в Испании в конце 2024 года, а город-хозяин и точная дата проведения еще не объявлены.