Пісні ізраїльської учасниці Євробачення загрожує дискваліцікація через ймовірну згадку про ХАМАС
Київ • УНН
Ізраїль може відмовитися від участі в Єробаченні, якшо організатори вимагатимуть змінити текст пісні їх учасниці.
Ізраїль заявив, що відмовиться від участі в пісенному конкурсі "Євробачення", якщо організатори спробують цензурувати його пісню. Про це йдеться в матеріалі ВВС, передає УНН.
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Став відомий текст пісні "October Rain" претендентки на участь в Євробаченні від Ізраїлю Еден Голан. За даними ізраїльської преси, у пісні словами "Вони всі були хорошими дітьми, кожен з них" згадуються жертви нападів ХАМАСу 7 жовтня. Також у пісні є інші згадки нападу бойовіків ХАМАСу на мирних жителів.
Організатор Євробачення, Європейська мовна спілка, заявила, що наразі оцінює пісню. Правила конкурсу забороняють політичні меседжі, що є жестом нейтралітету.
У заяві щодо заявки Ізраїлю на участь у конкурсі 2024 року організатори зазначили, що пісню все ще оцінюють.
Триває процес ретельного вивчення тексту пісні, який є конфіденційним до прийняття остаточного рішення. Якщо пісня буде визнана неприйнятною з будь-якої причини, учасникам надається можливість подати нову пісню або новий текст
Однак ізраїльський громадський мовник KAN заявив, що відхилить будь-яке прохання про зміну тексту пісні. Тому якщо пісня не буде схвалена Європейською мовною спілкою, то Ізраїль не братиме участь у конкурсі, який відбудеться у Швеції в травні наступного року.
Нагадаємо
Раніше мовна спілка вже змушувала національних представників змінювати тексти пісень. У 2009 році Грузія відмовилася від участі в конкурсі після того, як запропонована ними пісня "We Don't Wanna Put In" була відхилена через очевидні посилання на російського президента.
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