Песне израильской участницы Евровидения грозит дисквалификация из-за вероятного упоминания о ХАМАС

Израиль заявил, что откажется от участия в песенном конкурсе "Евровидение", если организаторы попытаются цензурировать его песню. Об этом говорится в материале ВВС, передает УНН.

Детали

Стал известен текст песни "October Rain" претендентки на участие в Евровидении от Израиля Эден Голан. По данным израильской прессы, в песне словами "Они все были хорошими детьми, каждый из них" упоминаются жертвы нападений ХАМАСа 7 октября. Также в песне есть другие упоминания нападения боевиков ХАМАСа на мирных жителей.

Организатор Евровидения, Европейский вещательный союз, заявила, что сейчас оценивает песню. Правила конкурса запрещают политические месседжи, что является жестом нейтралитета.

В заявлении по заявке Израиля на участие в конкурсе 2024 года организаторы отметили, что песню все еще оценивают.

Продолжается процесс тщательного изучения текста песни, который является конфиденциальным до принятия окончательного решения. Если песня будет признана неприемлемой по какой-либо причине, участникам предоставляется возможность подать новую песню или новый текст - говорится в заявлении.

Однако израильский общественный вещатель KAN заявил, что отклонит любую просьбу об изменении текста песни. Поэтому если песня не будет одобрена Европейским вещательным союзом, то Израиль не будет участвовать в конкурсе, который состоится в Швеции в мае следующего года.

Напомним,

Ранее вещательный союз уже заставлял национальных представителей менять тексты песен. В 2009 году Грузия отказалась от участия в конкурсе после того, как предложенная ими песня "We Don't Wanna Put In" была отклонена из-за очевидных ссылок на российского президента.

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