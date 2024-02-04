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Украину на Евровидении будет представлять Alyona alyona & Jerry Heil

Украину на Евровидении будет представлять Alyona alyona & Jerry Heil

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 17:47  •  13448 просмотра

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Alyona alyona & Jerry Heil будут представлять Украину на Евровидении 2024 с песней "Teresa & Maria" после победы в национальном отборе.

Украину на Евровидении-2024 в шведском Мальме представит Alyona alyona & Jerry Heil. Об этом УНН сообщает со ссылкой на финал Нацотбора. 

Детали

Один балл от национального жюри получила группа NAHABA, два балла - NAZVA, три балла - SKYLERR, четыре - Drevo, пять - ANKA, шесть - YAKTAK, 7 - YAGODY, 8 - INGRET.

В свою очередь 9 баллов от жюри получила группа MÉLOVIN, 10 баллов - alyona alyona & Jerry Heil а 11 баллов - Ziferblat.

Один балл от зрителей получила группа NAZVA, два балла - INGRET, три балла- Drevo ,четыре - ANKA, пять - NAHABA, шесть - SKYLERR , 7- YAGODY. 8 - INGRET.

9 баллов от зрителей получила группа MÉLOVIN, 10 баллов - YAKTAK, 11 - alyona alyona & Jerry Heil.

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Дополнение 

В "Дії"  за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение" проголосовали 1 167 176 176 украинцев. Как сообщил сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник, это на один миллион больше голосов чем в прошлом году. 

Отметим, что из-за проблем с работой приложения, голосование для украинцев продлили до сегодняшнего вечера. 

Напомним 

68-й международный песенный конкурс Евровидение-2024  состоится в Швеции в мае этого года. Участник от Украины поборется в одном из полуфиналов 7 мая за представление страны в Гранд Финале Евровидения-2024. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

КультураПроисшествия
malmeМальме
alyona-alyonaАлёна Алёна
shvetsiyaШвеция
ukrainaУкраина
Україну на Євробаченні представлятиме Alyona alyona & Jerry Heil
Alyona alyona & Jerry Heil will represent Ukraine at the Eurovision Song Contest
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Украину на Евровидении будет представлять Alyona alyona & Jerry Heil

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