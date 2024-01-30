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Євробачення-2024: в якому з півфіналів виступить представник від України

Євробачення-2024: в якому з півфіналів виступить представник від України

Київ • УНН

 • 27857 перегляди

Жеребкування півфіналів пісенного конкурсу "Євробачення-2024" визначило, що Україна виступить у першій частині першого півфіналу 7 травня.

У вівторок, 30 січня, у шведському Мальме відбулася перша урочиста подія Євробачення-2024: церемонія передавання символічних ключів місту-господарю цьогорічного конкурсу та жеребкування учасників півфіналів. За результатами жеребкування, представник від України виступить у першій частині першого півфіналу, 7 травня, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Мер Ліверпуля, міста-проведення минулорічного конкурсу, Стів Ротерам (Steve Rotheram) передав офіційні ключі Євробачення меркині Мальме Катрін Штернфельдт Ямме (Katrin Stjernfeldt Jammeh), що ознаменувало офіційне передання повноважень новому місту-господареві Пісенного конкурсу. Поміж ключів у звʼязці був і "ліверпульський ключ" у формі якоря, символу Одеси — міста-побратима столиці Євробачення-2023 — на згадку про те, що минулорічне Євробачення проводила Велика Британія від імені України.

На ключі зображено двох птахів Лайвер — символу Ліверпуля, жовту субмарину, вінілову платівку, що символізує статус Ліверпуля як міста музики за версією UNESCO, знакові для міста будівлі Liver Buildings та напис "Об'єднані музикою". Ключі оформлені у знакових для Євробачення кольорах, над їх створенням працювали шість незалежних майстрів з усього Ліверпуля, а дизайн розробляв Ніл Кітінг. Висота символу Євробачення-2024 — 30 см, а вага 300 грамів.

Жеребкування, зокрема, визначило, в якому з двох півфіналів голосуватимуть країни "Великої п’ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також Швеція, як країна-переможниця Євробачення-2023. В першому півфіналі віддавати голоси буде Велика Британія, Німеччина та Швеція. А ось Франція, Італія та Іспанія голосуватимуть 9 травня.

У першому півфіналі, 7 травня, разом з представником від України за право пройти у гранд-фінал конкурсу змагатимуться:

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У другому півфіналі, 9 травня, заспівають учасники з таких країн:

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Порядок виступів учасників у півфіналах буде відомий згодом.

Зазначимо, що слоган минулорічного конкурсу — "Обʼєднані музикою" організатори Євробачення вирішили залишити й надалі.

Нагадаємо, 3 лютого стане відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2024 у шведському Мальме. Трансляція передшоу Національного відбору розпочнеться о 17:30, фіналу — о 18:00.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Культура
katrin-shternfeldt-dzhammeКатрін Штернфельдт Джамме
stiv-roteramСтів Ротерам
yuneskoЮНЕСКО
liverpulЛіверпуль
suspilneСуспільне
malmeМальме
velykobrytaniiaВеликобританія
frantsiiaФранція
shvetsiiaШвеція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
italiiaІталія
ispaniiaІспанія
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