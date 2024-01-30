Евровидение-2024: в каком из полуфиналов выступит представитель от Украины
Киев • УНН
Жеребьевка полуфиналов песенного конкурса "Евровидение-2024" определила, что Украина выступит в первой части первого полуфинала 7 мая.
Во вторник, 30 января, в шведском Мальме состоялось первое торжественное событие Евровидения-2024: церемония передачи символических ключей городу-хозяину нынешнего конкурса и жеребьевка участников полуфиналов. По результатам жеребьевки, представитель от Украины выступит в первой части первого полуфинала, 7 мая, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Мэр Ливерпуля, города-организатора прошлогоднего конкурса, Стив Ротерам (Steve Rotheram) передал официальные ключи Евровидения мэру Мальме Катрин Штернфельдт Ямме (Katrin Stjernfeldt Jammeh), что ознаменовало официальную передачу полномочий новому городу-хозяину Песенного конкурса. Среди ключей в связке был и "ливерпульский ключ" в форме якоря, символа Одессы - города-побратима столицы Евровидения-2023 - в память о том, что прошлогоднее Евровидение проводила Великобритания от имени Украины.
На ключе изображены две птицы Лайвер - символ Ливерпуля, желтая субмарина, виниловая пластинка, символизирующая статус Ливерпуля как города музыки по версии UNESCO, знаковые для города здания Liver Buildings и надпись "Объединенные музыкой". Ключи оформлены в знаковых для Евровидения цветах, над их созданием работали шесть независимых мастеров со всего Ливерпуля, а дизайн разрабатывал Нил Китинг. Высота символа Евровидения-2024 - 30 см, а вес 300 граммов.
Жеребьевка, в частности, определила, в каком из двух полуфиналов будут голосовать страны "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания), а также Швеция, как страна-победительница Евровидения-2023. В первом полуфинале отдавать голоса будет Великобритания, Германия и Швеция. А вот Франция, Италия и Испания будут голосовать 9 мая.
В первом полуфинале, 7 мая, вместе с представителем от Украины за право пройти в гранд-финал конкурса будут соревноваться:
Во втором полуфинале, 9 мая, споют участники из таких стран:
Порядок выступлений участников в полуфиналах будет известен позже.
Отметим, что слоган прошлогоднего конкурса - "Объединенные музыкой" организаторы Евровидения решили оставить и в дальнейшем.
Напомним, 3 февраля станет известно, кто представит Украину на Евровидении-2024 в шведском Мальме. Трансляция предшоу Национального отбора начнется в 17:30, финала - в 18:00.
Евровидение-2024: в каком из полуфиналов выступит представитель от Украины
Жеребьевка полуфиналов песенного конкурса "Евровидение-2024" определила, что Украина выступит в первой части первого полуфинала 7 мая.
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