Україну на Євробаченні представлятиме Alyona alyona & Jerry Heil
Київ • УНН
Alyona alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на Євробаченні 2024 з піснею "Teresa & Maria" після перемоги в національному відборі.
Україну на Євробаченні-2024 у шведському Мальме представить Alyona alyona & Jerry Heil. Про це УНН повідомляє з посиланням на фінал Нацвідбору.
Деталі
Alyona alyona & Jerry Heil виступить на пісенному конкурсі з піснею "Teresa & Maria".
Один бал від національного журі отримав гурт NAHABA, два бали - NAZVA, три бали - SKYLERR , чотири - Drevo, пять - ANKA, шість - YAKTAK, 7 - YAGODY, 8 - INGRET.
Своєю чергою 9 балів від журі отримав гурт MÉLOVIN, 10 балів - alyona alyona & Jerry Heil а 11 балів - Ziferblat.
Один бал від глядачів отримав гурт NAZVA, два бали - INGRET, три бали- Drevo ,чотири - ANKA, п'ять - NAHABA, шість - SKYLERR , 7- YAGODY. 8 - INGRET.
9 балів від глядачів отримав гурт MÉLOVIN, 10 балів - YAKTAK, 11 - alyona alyona & Jerry Heil.
Доповнення
У "Дії" за представника України на пісенному конкурсі "Євробачення" проголосували 1 167 176 українців. Як повідомив повідомив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, це на один мільйон більше голосів ніж минулого року.
Заначимо, що через проблеми із роботою застосунку, голосування для українців продовжили до сьогоднішнього вечора.
Нагадаємо
68-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2024 відбудеться у Швеції в травні цього року. Учасник від України позмагається в одному з півфіналів 7 травня за представлення країни у Гранд Фіналі Євробачення-2024.