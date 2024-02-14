Дитяче Євробачення-2024 відбудеться в Іспанії
Київ • УНН
22-й дитячий пісенний конкурс Євробачення відбудеться в Іспанії наприкінці 2024 року, а місто-господар і точна дата проведення ще не оголошені.
22-й пісенний конкурс "Дитяче Євробачення" наприкінці цього року відбудеться в Іспанії. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу пісенного конкурсу.
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Як зазначається, національна громадська мовна компанія Іспанії Radiotelevisión Española (RTVE) виступить приймаючою стороною дитячого Євробачення. Місто-організатор і точна дата проведення конкурсу будуть оголошені згодом.
Минулого року, на дитячому пісенному конкурсі перемогла француженка Зої Клозур з піснею Coeur. Іспанська представниця Сандра Валеро з піснею "Loviu" зайняла друге місце.
Однак правила дитячого Євробачення не зобов'язують країну-переможницю проводити конкурс наступного року. Компанія France Télévisions вирішила передати організацію дитячого Євробачення 2024 року іспанській RTVE.
Іспанія була переможцем дитячого Євробачення 2004 року.
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