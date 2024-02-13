Після прориву на нацвідборі "Євробачення": Кремінь наголосив на необхідності забезпечення прав жестомовних українців
Київ • УНН
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зустрівся з перекладачкою жестової мови з "Євробачення" Катериною Заботкіною, щоб обговорити забезпечення доступу до інформації та послуг українською жестовою мовою для людей з вадами слуху.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зустрівся з перекладачкою жестовою мовою пісень "Євробачення-2024" Катериною Заботкіною. Вони обговорили питання забезпечення прав жестомовних осіб на отримання інформації та послуг українською жестовою мовою. Про це Кремінь повідомив у Facebook, пише УНН.
Катерина Заботкіна, перша в історії нацвідбору Євробачення перекладачка жестовою мовою, стала не тільки справжньою зіркою соцмереж в Україні. Вона справді наголосила на важливості забезпечення жестомовних осіб правами на інформацію та послуги українською жестовою мовою, як це визначено ст. 4 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної,
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За його словами, особливо гострим це питання є в умовах війни, коли має бути вільний доступ до повідомлень про повітряну тривогу, про безпечні укриття, невідкладну медичну допомогу чи адміністративні послуги.
Захищаючи мовні права жестомовних осіб, утверджуємо статус української жестової мови",
Нагадаємо
Цьогоріч вперше для забезпечення інклюзивності фінал конкурсу супроводжувався жестовою мовою. Перекладачка жестової мови Катерина Заботкіна, яка відповідала за адаптацію пісень на Нацвідборі Євробачення-2024 підкорила мережу.