“Вона готова їхати на Євробачення?”: сурдоперекладачка Нацвідбору Катерина Заботкіна підкорила мережу своєю роботою
Київ • УНН
Перекладач жестової мови, яка адаптувала пісні для глухих на національному відборі на Євробачення, підкорила глядачів, і дехто запропонував відправити її представляти Україну на конкурсі.
Цьогоріч вперше для забезпечення інклюзивності фінал конкурсу супроводжувався жестовою мовою. Перекладачка жестової мови Катерина Заботкіна, яка відповідала за адаптацію пісень на Нацвідборі Євробачення-2024 підкорила мережу, пише УНН.
Деталі
Під час Національного відбору на Євробачення, який пройде у Швеції, перекладачка жестовою мовою Катерина Заботкіна підкорила мережу за адаптацію пісень, які вперше перекладали людям з вадами слуху.
Так, у коментарях на офіційній сторінці в Instagram "Суспільного", люди запропонували відправити Заботкіну на пісенний конкурс.
"Вона готова їхати на євробачення?)));
Я іноді на неї більше дивилась ніж на учасників.
Давайте її на Євробачення; Це було неймовірно!!! Навіть деколи цікавіше було дивитись на неї, ніж на шоу.
Від цієї дівчини йшла неймовірна енергія, велике їй дякую за професійно виконий переклад!; Де голосувати за перекладачку???
Мій фаворит на Євробаченні-сурдоперекладачка. Дівчина, яка "співає" жестовою мовою! А можна, щоб вона поїхала?!
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що Заботкіна свого часу працювала у Верховній Раді.
Є ще претендент на перемогу у Євробаченні. Катерина Заботкіна - сурдоперекладачка, сьогодні точно зірка. Коли працювала в Раді, то і не знали, що у нас є такі таланти. Треба хоча б від нас грамоту дати.
Нагадаємо
Понад 800 тисяч українців проголосували через додаток "Дія" за представника України на пісенному конкурсі "Євробачення", але один учасник зняв свою кандидатуру через проблеми з прозорістю голосування в додатку.