“Вона готова їхати на Євробачення?”: сурдоперекладачка Нацвідбору Катерина Заботкіна підкорила мережу своєю роботою

Цьогоріч вперше для забезпечення інклюзивності фінал конкурсу супроводжувався жестовою мовою. Перекладачка жестової мови Катерина Заботкіна, яка відповідала за адаптацію пісень на Нацвідборі Євробачення-2024 підкорила мережу, пише УНН.

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Під час Національного відбору на Євробачення, який пройде у Швеції, перекладачка жестовою мовою Катерина Заботкіна підкорила мережу за адаптацію пісень, які вперше перекладали людям з вадами слуху.

Так, у коментарях на офіційній сторінці в Instagram "Суспільного", люди запропонували відправити Заботкіну на пісенний конкурс.

Я іноді на неї більше дивилась ніж на учасників.

Давайте її на Євробачення; Це було неймовірно!!! Навіть деколи цікавіше було дивитись на неї, ніж на шоу.

Від цієї дівчини йшла неймовірна енергія, велике їй дякую за професійно виконий переклад!; Де голосувати за перекладачку???

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що Заботкіна свого часу працювала у Верховній Раді.

Є ще претендент на перемогу у Євробаченні. Катерина Заботкіна - сурдоперекладачка, сьогодні точно зірка. Коли працювала в Раді, то і не знали, що у нас є такі таланти. Треба хоча б від нас грамоту дати.