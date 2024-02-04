Нацвідбір на "Євробачення-2024": проголосували вже понад 800 тисяч українців, одна з учасниць конкурсу відмовилась від участі
Київ • УНН
Понад 800 тисяч українців проголосували через додаток "Дія" за представника України на пісенному конкурсі "Євробачення", але один учасник зняв свою кандидатуру через проблеми з прозорістю голосування в додатку.
Євробачення: за годину роботи застосунку "Дія" за фаворита у Нацвідборі на конкурс ще проголосували понад 200 тис. людей Свої голоси за виконавців, які представлятимуть Україну на Євробачення цьогоріч, віддали вже понад 800 тис. осіб. Опитування триває, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що після відновлення роботи додатка "Дія" участь у голосуванні за кандидата на пісенному конкурсі Євробачення взяли понад 800 тис. людей.
Станом на 13:00 участь взяли вже 814 416 українців.
Доповнення
Через збій системи у "Дія" одна з учасниць Нацвідбору заявила, що знімає свою кандидатуру в національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024". Зокрема, про своє бажання припини участь у конкурсі повідомила Skylerr.
Голоси могли зарахуватись некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті. В цих піар-перегонах, які склались через цю ситуацію брати участь мені не цікаво, "немає переможців в цьому марафоні" - слова з моєї пісні, які на сьогодні як ніколи актуальні. Я залишаюсь вірна собі і своїм меседжам, своїм сенсам, які несла я і моя пісня.
Додамо, що попри цю заяву, Skylerr зі списку для голосування в "Дії" не приберуть.
Нагадаємо
Українці активно голосують у додатку "Дія" за артиста, який представлятиме Україну на Євробаченні. Голосування продовжується, адже спеціалісти розв'язувати попередні проблеми з додатком.
"Дія" запрацювала: за фаворита у Нацвідборі на Євробачення вже проголосували понад 600 тисяч українців04.02.24, 11:52 • 30612 переглядiв