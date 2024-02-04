Нацвідбір на "Євробачення-2024": проголосували вже понад 800 тисяч українців, одна з учасниць конкурсу відмовилась від участі

Євробачення: за годину роботи застосунку "Дія" за фаворита у Нацвідборі на конкурс ще проголосували понад 200 тис. людей Свої голоси за виконавців, які представлятимуть Україну на Євробачення цьогоріч, віддали вже понад 800 тис. осіб. Опитування триває, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що після відновлення роботи додатка "Дія" участь у голосуванні за кандидата на пісенному конкурсі Євробачення взяли понад 800 тис. людей.

Станом на 13:00 участь взяли вже 814 416 українців.

Доповнення

Через збій системи у "Дія" одна з учасниць Нацвідбору заявила, що знімає свою кандидатуру в національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024". Зокрема, про своє бажання припини участь у конкурсі повідомила Skylerr.

Голоси могли зарахуватись некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті. В цих піар-перегонах, які склались через цю ситуацію брати участь мені не цікаво, "немає переможців в цьому марафоні" - слова з моєї пісні, які на сьогодні як ніколи актуальні. Я залишаюсь вірна собі і своїм меседжам, своїм сенсам, які несла я і моя пісня.