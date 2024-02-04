Нацотбор на "Евровидение-2024": проголосовали уже более 800 тысяч украинцев, одна из участниц конкурса отказалась от участия

Евровидение: за час работы приложения "Дія" за фаворита в Нацотборе на конкурс еще проголосовали более 200 тыс. человек Свои голоса за исполнителей, которые будут представлять Украину на Евровидении в этом году, отдали уже более 800 тыс. человек. Опрос продолжается, передает УНН.

Детали

Отмечается, что после возобновления работы приложения "Дія" участие в голосовании за кандидата на песенном конкурсе Евровидение приняли более 800 тыс. человек.

По состоянию на 13:00 участие приняли уже 814 416 украинцев.

Дополнение

Из-за сбоя системы в "Дія" одна из участниц Нацотбора заявила, что снимает свою кандидатуру в национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение-2024". В частности, о своем желании прекрати участие в конкурсе сообщила Skylerr.

Голоса могли засчитаться некорректно. Я понимаю, что это большая система, это сбой и у всех одинаковые условия, но опять же, я за голосование прозрачное и понятное, которое в моменте. В этих пиар-гонках, которые сложились из-за этой ситуации участвовать мне не интересно, "нет победителей в этом марафоне" - слова из моей песни, которые сегодня как никогда актуальны. Я остаюсь верна себе и своим месседжам, своим смыслам, которые несла я и моя песня. - написала певица.

Добавим, что несмотря на это заявление, Skylerr из списка для голосования в "Дії" не уберут.

Напомним

Украинцы активно голосуют в приложении "Дія" за артиста, который будет представлять Украину на Евровидении. Голосование продолжается, ведь специалисты решают предыдущие проблемы с приложением.

"Дія" заработала: за фаворита в Нацотборе на Евровидение уже проголосовали более 600 тысяч украинцев