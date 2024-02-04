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"Дія" заработала: за фаворита в Нацотборе на Евровидение уже проголосовали более 600 тысяч украинцев

"Дія" заработала: за фаворита в Нацотборе на Евровидение уже проголосовали более 600 тысяч украинцев

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 09:52  •  12700 просмотра

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Украинцы активно голосуют в приложении "Дія" за артиста, который будет представлять Украину на Евровидении, и уже отдали более 600 000 голосов, поскольку голосование продолжается из-за предыдущих проблем с приложением.

Приложение "Дія" снова работает. Украинцы активно голосуют за исполнителей, которые будут представлять Украину на Евровидении в этом году. Свои голоса уже отдали более 600 тысяч. Опрос продолжается. Об этом пишет УНН с ссылкой на данные пресс-службы сервиса государственных услуг "Дія".

612+ тысяч пользователей уже отдали голос в приложении. Украинцы, ваша активность поражает! В прошлом году кандидата на Евровидение от Украины выбирали в Дії всего 166+ тысяч. Команда разработчиков Дії работает в турборежиме. Преодолели проблему и увеличили мощности приложения. Поэтому очереди на голосование начали уменьшаться. Все украинцы успеют отдать голос за кандидата-фаворита.

- рассказали в пресс-службе сервиса.

Детали

Отметим, что из-за проблем с работой приложения, голосование для украинцев продолжили. Оно продлится весь день.

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А уже в 19:05 начнется прямой эфир на общественном вещателе, где объявят официальные результаты.

Контекст

Вчера, 3 февраля,  в приложении "Дія" из-за перегрузки начались трудности с работой во время голосования в финале Нацотбора на "Евровидение". В приложении наблюдались не только проблемы с голосованием за победителя Нацотбора Евровидения,  но и с отображением документов. У многих граждан в свидетельстве о регистрации транспортного средства был указан автомобиль Nissan Skyline, а некоторые документы просто не отображались.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

КультураПроисшествия
nissanNissan
ukrainaУкраина
"Дія" запрацювала: за фаворита у Нацвідборі на Євробачення вже проголосували понад 600 тисяч українців
"Diia" has started working: more than 600 thousand Ukrainians have already voted for the favorite in the National Selection for Eurovision
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"Дія" заработала: за фаворита в Нацотборе на Евровидение уже проголосовали более 600 тысяч украинцев

Украинцы активно голосуют в приложении "Дія" за артиста, который будет представлять Украину на Евровидении, и уже отдали более 600 000 голосов, поскольку голосование продолжается из-за предыдущих проблем с приложением.

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