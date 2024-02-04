"Дія" запрацювала: за фаворита у Нацвідборі на Євробачення вже проголосували понад 600 тисяч українців
Київ • УНН
Українці активно голосують у додатку "Дія" за артиста, який представлятиме Україну на Євробаченні, і вже віддали понад 600 000 голосів, оскільки голосування продовжується через попередні проблеми з додатком.
Застосунок "Дія" знову працює. Українці активно голосують за виконавців, які представлятимуть Україну на Євробачення цьогоріч. Свої голоси вже віддали понад 600 тисяч. Опитування триває. Про це пише УНН із посиланням на дані пресслужби сервісу державних послуг "Дія".
612+ тисяч користувачів уже віддали голос у застосунку. Українці, ваша активність вражає! Минулоріч кандидата на Євробачення від України обирали в Дії всього 166+ тисяч. Команда розробників Дії працює у турборежимі. Подолали проблему й збільшили потужності застосунку. Тож черги на голосування почали зменшуватись. Усі українці встигнуть віддати голос за кандидата-фаворита.
Деталі
Заначимо, що через проблеми із роботою застосунку, голосування для українців продовжили. Воно триватиме весь день.
А вже о 19:05 розпочнеться прямий етер на суспільному мовнику, де оголосять офіційні результати.
Контекст
Вчора, 3 лютого, у застосунку "Дія" через перевантаження почалися труднощі з роботою під час голосування в фіналі Нацвідбору на "Євробачення". В застосунку спостерігались не лише проблеми з голосуванням за переможця Нацвідбору Євробачення, а й з відображенням документів. У багатьох громадян у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу був указаний автомобіль Nissan Skyline, а деякі документи просто не відображались.