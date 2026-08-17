Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році

Американська співачка й акторка Кортні Лав розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям, які виникли після її переїзду до Лондона у 2019 році, та заявила, що тоді лікарі прогнозували їй смерть. Про це повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.

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Лав розповіла про свій стан в Instagram, відповідаючи на запитання шанувальників щодо нового сольного альбому. Вона зазначила, що платівка вже готова та назвала її результатом великої особистої роботи.

Коли я туди потрапила, моє тіло просто вибухнуло. Воно просто вибухнуло. І я багато лежала в лікарнях. Я мало не померла. Я втратила все волосся. Я важила близько 45 кілограмів. І мені сказали, що я помру. Я їм не повірила - розповіла Лав.

Лав готується повернутися до музики

За словами артистки, вона не повірила лікарям частково через власний досвід дитинства, коли дорослі намагалися переконати її в тому, що вона неправильно сприймає кольори. Лав зазначила, що зрештою її стан покращився.

Тож коли вони сказали, що я помру, я просто їм не повірила. І якимось чином мені стало краще. Я здорова - сказала вона.

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Лав також розповіла, що хоче повернутися до активної музичної діяльності. Вона згадала альбом гурту Hole "Nobody's Daughter" 2010 року, який назвала невдалим, і заявила, що працює над новим проєктом.

Я повернуся. Я просто не розповідала публічно про свою хворобу. Зараз зі мною все гаразд - сказала Лав.

У 2021 році співачка також розповідала, що ледь не померла через анемію та перебувала в лікарні. Тепер вона заявляє про бажання знову виступати наживо.

Я хочу гастролювати більше за все. І я хочу співати. Це те, що робить мою душу і тіло щасливими - написала Лав.

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