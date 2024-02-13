После прорыва на нацотборе "Евровидения": Креминь отметил необходимость обеспечения прав жестокоговорящих украинцев

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь встретился с переводчицей жестового языка песен "Евровидения-2024" Екатериной Заботкиной. Они обсудили вопросы обеспечения прав жестокоговорящих лиц на получение информации и услуг на украинском жестовом языке. Об этом Креминь сообщил в Facebook, пишет УНН.

Екатерина Заботкина, первая в истории нацотбора Евровидения переводчица на жестовый язык, стала не только настоящей звездой соцсетей в Украине. Она действительно подчеркнула важность обеспечения жестокоговорящих лиц правами на информацию и услуги на украинском жестовом языке, как это определено ст. 4 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, - отметил Тарас Кремень.

Детали

По его словам, особенно острым этот вопрос является в условиях войны, когда должен быть свободный доступ к сообщениям о воздушной тревоге, о безопасных укрытиях, неотложной медицинской помощи или административных услугах.

Защищая языковые права жестокоговорящих лиц, утверждаем статус украинского жестового языка", подчеркнул Кремень.

Напомним

В этом году впервые для обеспечения инклюзивности финал конкурса сопровождался жестовым языком. Переводчица жестового языка Екатерина Заботкина, которая отвечала за адаптацию песен на Нацотборе Евровидения-2024 покорила сеть.