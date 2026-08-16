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Ключовий банк рф звільнив головного економіста, який спрогнозував поразку росії "у війні на виснаження"

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Російський держбанк ВЕБ звільнив Андрія Клепача після його слів про програш у війні на виснаження та можливу соціальну кризу. Він пропрацював на посаді 12 років.

Ключовий банк рф звільнив головного економіста, який спрогнозував поразку росії "у війні на виснаження"

Ключовий російський державний банк "Внешекономбанк" (ВЕБ) звільнив свого головного економіста Андрія Клепача за слова про те, що росія не виграє у Заходу у війні на виснаження та передбачення соціальної кризи. Про це пише The Bell з посиланням на двох знайомих Андрія Клепача, передає УНН.

Деталі

За словами одного з джерел видання, голова держкорпорації ВЕБ Ігор Шувалов звільнив Клепача через "дзвінок згори".

На запит видання до ВЕБ поки що не відповіли.

Андрій Клепач пропрацював головним економістом ВЕБу 12 років, до цього він провів 10 років у Мінекономрозвитку рф.

Контекст

Вчора у ЗМІ розійшлися цитати Клепача з його травневого виступу на засіданні Нікітського клубу. Там він, зокрема, сказав таке: "Ми у цій війні на виснаження не виграємо конкуренції. У нас є ілюзія, що там все звалиться. Не звалилося і не звалиться. У нас наростають витрати".

Він зазначив, що українські удари по інфраструктурі рф вже стали "помітним макроекономічним бар'єром зростання", а російська "економіка витримає, але може виникнути соціальна криза, причому тоді, коли її ніхто особливо не очікує".

Антоніна Туманова

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