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Атака рф на Київ пошкодила офіс видавництва "Наш Формат" і знищила ринок книжок "Петрівка"

Київ • УНН

 • 2124 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф постраждав офіс "Наш Формат" біля станції метро "Почайна". Видавництво не відкриває збір, закликаючи підтримати купівлею книжок. Також росіяни знищили найбільший книжковий ринок "Петрівка".

Атака рф на Київ пошкодила офіс видавництва "Наш Формат" і знищила ринок книжок "Петрівка"
Фото: t.me/nashformat

Внаслідок російської атаки у ніч на 16 серпня постраждав офіс видавництва "Наш Формат", розташований біля станції метро "Почайна" в Києві. Про це повідомляє пресслужба видавництва, передає УНН.

Деталі

У кількох кабінетах вибито частини стін, пошкоджено стелю, зруйновано та зміщено меблі. Постраждалих немає.

Команда видавництва оцінює наслідки атаки та масштаби пошкоджень. Ми не відкриваємо окремого збору на відновлення офісу. Найкращий спосіб підтримати "Наш Формат" це купувати наші книжки

- йдеться в заяві видавництва.

Водночас журналіст Денис Казанський повідомив, що росіяни знищили найбільший книжковий ринок "Петрівка".

Більша частина книг - це російські книги. Радянські та російські, завезені в Україну ще до 2022 року. Це був найбільший ринок вживаних книг російською мовою, де їх купували всі, хто хотів читати російською

- зазначив він.

Нагадаємо

Київ у ніч на неділю, 16 серпня, був атакований ворогом з повітря. За словами мера Віталія Кличка, столиця опинилася під атакою балістики. В Оболонському районі виникло займання нежитлового приміщення.

Євген Устименко

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