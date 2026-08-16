Атака рф на Київ пошкодила офіс видавництва "Наш Формат" і знищила ринок книжок "Петрівка"

Внаслідок російської атаки у ніч на 16 серпня постраждав офіс видавництва "Наш Формат", розташований біля станції метро "Почайна" в Києві. Про це повідомляє пресслужба видавництва, передає УНН.

У кількох кабінетах вибито частини стін, пошкоджено стелю, зруйновано та зміщено меблі. Постраждалих немає.

Команда видавництва оцінює наслідки атаки та масштаби пошкоджень. Ми не відкриваємо окремого збору на відновлення офісу. Найкращий спосіб підтримати "Наш Формат" це купувати наші книжки

Водночас журналіст Денис Казанський повідомив, що росіяни знищили найбільший книжковий ринок "Петрівка".

Більша частина книг - це російські книги. Радянські та російські, завезені в Україну ще до 2022 року. Це був найбільший ринок вживаних книг російською мовою, де їх купували всі, хто хотів читати російською