Детское Евровидение-2024 состоится в Испании

22-й песенный конкурс "Детское Евровидение" в конце этого года состоится в Испании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу песенного конкурса.

Детали

Как отмечается, национальная общественная вещательная компания Испании Radiotelevisión Española (RTVE) выступит принимающей стороной детского Евровидения. Город-организатор и точная дата проведения конкурса будут объявлены позже.

В прошлом году, на детском песенном конкурсе победила француженка Зои Клозур с песней Coeur. Испанская представительница Сандра Валеро с песней "Loviu" заняла второе место.

Однако правила детского Евровидения не обязывают страну-победительницу проводить конкурс в следующем году. Компания France Télévisions решила передать организацию детского Евровидения 2024 года испанской RTVE.

Испания была победителем детского Евровидения 2004 года.

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