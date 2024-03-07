Ізраїль візьме участь у Євробаченні 2024 з піснею "Hurricane"

Ізраїль візьме участь у пісенному конкурсі Євробачення 2024 року з піснею "Hurricane" після відхилення двох попередніх пропозицій, які були визнані занадто політично заангажованими, що дозволить країні взяти участь у заході в Мальме, Швеція, дотримуючись принципів політичного нейтралітету.