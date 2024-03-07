Ізраїль візьме участь у Євробаченні 2024 з піснею "Hurricane"
Київ • УНН
Ізраїль візьме участь у пісенному конкурсі Євробачення 2024 року з піснею "Hurricane" після відхилення двох попередніх пропозицій, які були визнані занадто політично заангажованими, що дозволить країні взяти участь у заході в Мальме, Швеція, дотримуючись принципів політичного нейтралітету.
Після відхилення попередніх пісенних пропозицій, які були визнані занадто політичними, а отже, такими, що суперечать принципам політичного нейтралітету, Ізраїль погодився на компроміс, щоб взяти участь у Євробаченні в травні наступного року.
Про це повідомляє УНН з посиланням на державний мовник Ізраїлю Kan та газету Ynet.
Деталі
Після того, як організатори пісенного конкурсу Євробачення-2024 відхилили пісню Ізраїлю "October rain", побачивши в ній політичний підтекст, іншу запропоновану Ізраїлем пісню під назвою "Hurricane" схвалено та затверджено. Це дасть змогу Ізраїлю взяти участь у конкурсі, який відбудеться в травні 2024 року у шведському місті Мальме.
Ізраїль представлятиме співачка Еден Голан.
Доповнення
Ізраїльська телерадіокомпанія KAN спочатку оголосила, що відмовиться від участі в цьогорічному конкурсі, якщо організатори заходу спробують цензурувати його конкурсні роботи. Президент країни Ісаак Герцог заявив, що голос Ізраїлю повинен бути почутий зі сцени Євробачення.
Згодом він заявив, що до пісні "October Rain" мають бути внесені "необхідні корективи", щоб її допустили до програми.
Ізраїльська телерадіокомпанія заявила, що погодилася внести зміни на прохання Ісаака Герцога.
Президент підкреслив, що особливо в цей час, коли ті, хто нас ненавидить, намагаються відштовхнути і бойкотувати державу Ізраїль на кожному етапі, Ізраїль повинен звучати гордо і підняти голову і підняти свій прапор на кожному світовому форумі, особливо в цьому році
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Ізраїль може відмовитися від участі в Єробаченні, якшо організатори вимагатимуть змінити текст пісні їх учасниці.
22-й дитячий пісенний конкурс Євробачення відбудеться в Іспанії наприкінці 2024 року, а місто-господар і точна дата проведення ще не оголошені.