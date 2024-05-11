Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  138198 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  155650 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  163159 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  149945 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  149517 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130071 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132883 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122026 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168064 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150802 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом

Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil, которые сегодня в финале Евровидения 2024 под номером 2 исполнят песню "Teresa &amp; Maria", опустились на 6 место в рейтинге букмекеров на победу с 3% шансов на победу.

Культура •   •  15682 просмотра
Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом

Из Украины после Пасхи продолжает выезжать больше людей, чем приезжать: назвали цифры

По данным Государственной пограничной службы, пассажиропоток на западной границе Украины в последнее время оставался примерно равным, с небольшим увеличением количества людей, которые выезжают за границу, чем возвращаются в Украину.

Общество •   •  11190 просмотра
Из Украины после Пасхи продолжает выезжать больше людей, чем приезжать: назвали цифры

В оккупированном Донецке "хлопок": что известно

Во временно оккупированном Донецке сообщают о "прилете".

Война •   •  12897 просмотра
В оккупированном Донецке "хлопок": что известно

ЕС согласовал обязательства по безопасности для Украины, они ожидаются не позднее начала июля - Welt

Европейский Союз планирует предоставить Украине широкие обязательства в сфере безопасности, включая политическую, военную, экономическую помощь и поддержку в восстановлении, до начала июля, но за исключением прямого военного участия ЕС в боевых действиях против России.

Война •   •  16358 просмотра
ЕС согласовал обязательства по безопасности для Украины, они ожидаются не позднее начала июля - Welt

В Мариуполе фиксируют движение российских грузовиков с боекомплектом в сторону Волновахи

Российские оккупанты перебрасывают боеприпасы и живую силу из Мариуполя в Волноваху, в частности, по меньшей мере 23 трала с гусеничной техникой - танками и БМП, которые, вероятно, будут передислоцированы в район Волноваха-Угледар-Курахово.

Война •   •  15122 просмотра
В Мариуполе фиксируют движение российских грузовиков с боекомплектом в сторону Волновахи

Пекин оценил визит Си Цзиньпина в Европу как "успешный"

Визит председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию укрепил отношения Китая с этими странами и Европой, способствуя сотрудничеству и демонстрируя растущее международное влияние Китая, указали в Пекине.

политика •   •  15400 просмотра
Пекин оценил визит Си Цзиньпина в Европу как "успешный"

Силы обороны осуществляют огневое поражение оккупантов в Харьковской области, продолжаются оборонительные бои - Волошин

В Харьковской области Вооруженные силы Украины на утро отбили 9 российских атак, ведя оборонительные бои с целью сдерживания вражеского наступления и уничтожения оккупантов.

Война •   •  16692 просмотра
Силы обороны осуществляют огневое поражение оккупантов в Харьковской области, продолжаются оборонительные бои - Волошин

В Луганской области армия рф обстреляла Невское, вокруг временно оккупированного Северодонецка вновь горят леса - ОВА

Российские оккупанты обстреляли Невское, повредив пять домов, вокруг оккупированного Северодонецка продолжаются перестрелки, из-за бездействия оккупационных властей горят леса, а в оккупированном Рубежном не хватает медикаментов и врачей.

Война •   •  14964 просмотра
В Луганской области армия рф обстреляла Невское, вокруг временно оккупированного Северодонецка вновь горят леса - ОВА

Северное сияние осветило ночное небо в Украине: фото

Мощный солнечный шторм вызвал потрясающее северное сияние, которое было видно по всей Украине, как на севере, так и на юге, впервые за последние 20 лет.

Мультимедиа •   •  21449 просмотра
Северное сияние осветило ночное небо в Украине: фото

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

На что готовы пойти должники чтобы не возвращать кредит.

Экономика •   •  86956 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах