Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом

Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil, которые сегодня выступят в гранд-финале Евровидения-2024, опустились на 6-е место в рейтинге на победу. Букмекеры дают на победу Украины 3%, передает УНН со ссылкой на прогнозы букмекеров.

Детали

Отмечается, что букмекеры дают на победу Украины 3%. По прогнозам букмекеров, Украина займет 6-е место.

Победу на "Евровидении" отдают Хорватии с 43% шансов. Также в рейтинге опустилась Швейцария, пропустив вперед себя Израиль - 16% и 20% соответственно на победу.

Также на 4-е место поднялась Франция с 5% на победу, а Ирландия потеряла одну позицию и опустилась на 5-е место с 4% на победу.

Напомним

Гранд-финал Евровидения-2024 состоится в шведском Мальме уже сегодня, 11 мая. Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil выйдут на сцену с песней "Teresa & Maria" под номером 2.