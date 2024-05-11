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Україна вибула з трійки рейтингу букмекерів щодо перемоги на Євробаченні-2024: дали свіжий прогноз перед гранд-фіналом

Україна вибула з трійки рейтингу букмекерів щодо перемоги на Євробаченні-2024: дали свіжий прогноз перед гранд-фіналом

Київ • УНН

 • 131066 перегляди

Представники України Alyona Alyona та Jerry Heil, які сьогодні у фіналі Євробачення 2024 під номером 2 виконають пісню "Teresa & Maria", опустилися на 6 місце в рейтингу букмекерів на перемогу з 3% шансів на перемогу.

Представниці України alyona alyona та Jerry Heil, які сьогодні виступлять у гранд-фіналі Євробачення-2024, опустилися на 6-е місце в рейтингу на перемогу. Букмекери дають на перемогу України 3%, передає УНН із посиланням на прогнози букмекерів.

Деталі

Зазначається, що букмекери дають на перемогу України 3%. За прогнозами букмекерів, Україна займе 6-е місце.

Перемогу на "Євробаченні" віддають Хорватії з 43% шансів. Також в рейтингу опустилася Швейцарія, пропустивши вперед себе Ізраїль - 16% і 20% відповідно на перемогу.

Також на 4-е місце піднялася Франція з 5% на перемогу, а Ірландія втратила одну позицію та опустилася на 5-е місце з 4% на перемогу.

Нагадаємо

Гранд-фінал Євробачення-2024 відбудеться у шведському Мальме вже сьогодні, 11 травня. Представниці України alyona alyona & Jerry Heil вийдуть на сцену з піснею "Teresa & Maria" під номером 2.

Павло Башинський

Павло Башинський

КультураУНН Lite
malmeМальме
alona-alonaAlyona alyona
shveitsariiaШвейцарія
irlandiiaІрландія
frantsiiaФранція
shvetsiiaШвеція
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