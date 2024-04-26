Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

В четверг, 25 апреля, Alyona Alyona и Jerry Heil, которые представляют Украину на "Евровидении-2024", отправились в Мальме, где в этом году состоится песенный конкурс. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минкульт.

Детали

Открытие конкурса состоится 7 мая. В этот день будут выступать участники первого полуфинала, среди которых и представительницы от Украины с песней Teresa & Maria.

Второй полуфинал запланирован на 9 мая. Лучшие участники обоих полуфиналов, выбранные жюри и зрителями, будут выступать на финале конкурса.

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Финал Евровидения 2024 пройдет 11 мая. Именно в этот день станет известно имя победителя песенного конкурса.

Огромное спасибо за то, что вы здесь сегодня. За то, что уделяете внимание, поддерживаете представительниц от Украины на Евровидении. Это миссия для всех нас. Мы чувствуем за своими спинами огромное количество людей, украинский народ. И мы будем там не одни. Мы это чувствуем - сказал Jerry Heil

Дополнение

UNITED24 вместе с нынешними представительницами Украины на "Евровидении" alyona alyona и Jerry Heil собирают деньги на восстановление гимназии на Днепропетровщине, которая была разрушена попаданием российской ракеты.

Представительницы Великокостромской гимназии вручили Jerry Heil и Alyona Alyona символический ключ от гимназии, которую разрушила российская ракета. Ключ нашли под завалами и сохранили как символ счастливого будущего детей.

Для многих украинцев такие ключи - это единственное, что осталось от их дома. И они держат в карманах эти свои фантомные дома. Поэтому хочется, чтобы люди отстраивали учебные заведения, дома и все на свете - добавила Alyona Alyona.

Напомним

В Швеции компания телерадиокомпания SVT, которая организует "Евровидение-2024", показала фото и детали удивительной сцены на Malmö Arena, где будет проходить нынешний песенный конкурс.

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