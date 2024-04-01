Jerry Heil и Alyona Alyona собрали аплодисменты на Pre-Party Евровидения-2024 в Мадриде

Украинские артистки зажгли аудиторию представив композицию Maria & Teresaна на Pre-Party Евровидения-2024 в Мадриде. Об этом передает УНН со ссылкой на фото и видео, появившиеся в Instagram Suspilne Eurovision.

Сегодня выступаем с песней "Teresa & Maria" на нашей первой евровечеринке в Мадриде - сообщили накануне украинские певицы.

Контекст

В эти выходные Мадрид стал эпицентром европейской музыки. Восьмое издание PrePartyES, организованное Eurovision-Spain, собрало 28 из 37 стран-участниц Евровидения 2024, которые знакомились между собой.

Украинский дуэт alyona alyona & Jerry Heil встретили комплиментами.

Артистки пообщались с другими участниками музыкального конкурса, а затем вживую исполнили песню Teresa & Maria, которую впоследствии уже споют на сцене Евровидения-2024 в шведском городе Мальме.

Во время исполнения песни, в зрительном зале подпевали украинским певицам и награждали аплодисментами.

Напомним,

Alyona alyona & Jerry Heil будут представлять Украину на Евровидении 2024 с песней "Teresa & Maria" после победы в национальном отборе.