Евровидение-2024: Украину подвинули из топ-3 в рейтинге букмекеров

Украина выбыла из тройки фаворитов по версии букмекеров, которые делают прогнозы на победителей Евровидения-2024, заняв четвертое место, пишет УНН со ссылкой на данные рейтинга.

Детали

В обновленном на 1 апреля рейтинге Украина переместилась на 4-ю строчку (10% на победу). Еще 28 февраля Украине прогнозировали 1-е место.

Пока же первая строчка, по прогнозам, - за Хорватией (16% на победу). Второе место - у Швейцарии (16%), третье - у Италии (13%).

Дополнение

68-й песенный конкурс Евровидение, участие в котором примут представители 37 стран, состоится в мае в шведском городе Мальме. Полуфиналы Евровидения-2024 пройдут на стадионе Malmö Arena 7 и 9 мая, гранд-финал конкурса состоится в субботу, 11 мая.

Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil выступят с песней "Teresa & Maria" в первой части первого полуфинала, 7 мая, под номером 5.

Jerry Heil и Alyona Alyona собрали аплодисменты на Pre-Party Евровидения-2024 в Мадриде