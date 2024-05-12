Победитель Евровидения 2024 Немо разбил стеклянный трофейный микрофон

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5-летний ребенок отравился угарным газом и был госпитализирован после пожара в жилом доме в Броварах.
За день рф осуществила 21 обстрел на Сумщине: погибла женщина во время ракетного удара
В результате российского ракетного удара по Сумской общине погибла женщина 1987 года рождения, а вражеские силы совершили 21 обстрел по всей Сумской области, что привело к 93 взрывам из артиллерии, минометов и беспилотников.