Победитель Евровидения 2024 Немо разбил стеклянный трофейный микрофон

На финале Евровидения 2024 победитель Nemo случайно разбил стеклянный микрофон. Об этом сообщает Евровидение Украина, передает УНН.

Детали

Заканчивая свое выступление, победитель Евровидения 2024 швейцарский певец Nemo случайно разбил трофей.

Уникальное произведение искусства ручной работы в форме классического микрофона изготовлено из прочного прозрачного стекла с пескоструйной обработкой и росписью - описание стеклянного микрофона с официального сайта "Евровидения".

Напомним,

Швейцария победила на песенном конкурсе Евровидение 2024 в Мальме с песней "The Code" Nemo, набрав 591 балл, а Украина заняла третье место с 453 баллами.

Швейцария победила на Евровидении 2024 с песней "The Code"