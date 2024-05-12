Переможець Євробачення 2024 Немо розбив скляний трофейний мікрофон
Київ • УНН
Переможець Євробачення 2024, швейцарський співак Немо, випадково розбив скляний трофейний мікрофон під час свого виступу.
На фіналі Євробачення 2024 переможець Nemo випадково розбив скляний мікрофон. Про це повідомляє Євробачення Україна, передає УНН.
Деталі
Закінчуючи свій виступ, переможець Євробачення 2024 швейцарський співак Nemo випадково розбив трофей.
Унікальний витвір мистецтва ручної роботи у формі класичного мікрофона виготовлено з міцного прозорого скла з піскоструминним обробленням і розписом
Нагадаємо
Швейцарія перемогла на пісенному конкурсі Євробачення 2024 у Мальме з піснею "The Code" Nemo, набравши 591 бал, а Україна посіла третє місце з 453 балами.
Швейцарія перемогла на Євробаченні 2024 з піснею "The Code"12.05.24, 02:00 • 29834 перегляди