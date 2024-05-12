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Швейцарія перемогла на Євробаченні 2024 з піснею "The Code"

Швейцарія перемогла на Євробаченні 2024 з піснею "The Code"

Київ • УНН

 • 29834 перегляди

Швейцарія перемогла на пісенному конкурсі Євробачення 2024 у Мальме з піснею "The Code" Nemo, набравши 591 бал, а Україна посіла третє місце з 453 балами.

На фіналі Євробачення 2024 у Мальме Швейцарія здобула перемогу з піснею "The Codе", виконаною співаком Nemo, набравши 591 бал. Україна зайняла третє місце з дуетом alyona alyona та Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria", отримавши 453 бали. Про це повідомляє Євробачення Україна, передає УНН.

Деталі

11 травня відбувся довгоочікуваний фінал Євробачення 2024, який цього року проходить у шведському Мальме.

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За його результатами перемогла Швейцарія, яку представляв співак Nemo із піснею "The Codе". Сумарно від журі та глядачів виконавець отримав 591 бал.

Друге місце, отримавши 547 балів, посів хорвацький виконавець Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim".

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Третє місце посіла Україна аlyona alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria", набравши 453 бали.

Лінії для голосування на Євробаченні 2024 відкриті: Голосуйте за свого фаворита через додатки або телефон11.05.24, 22:45 • 51516 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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malmeМальме
alona-alonaAlyona alyona
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