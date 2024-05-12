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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швейцария победила на Евровидении 2024 с песней "The Code"

Швейцария победила на Евровидении 2024 с песней "The Code"

Киев  •  УНН

11 мая 2024, 23:00  •  3335 просмотра

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Швейцария победила на песенном конкурсе Евровидение 2024 в Мальме с песней "The Code" Nemo, набрав 591 балл, а Украина заняла третье место с 453 баллами.

На финале Евровидения 2024 в Мальме Швейцария одержала победу с песней "The Соԁе", исполненной певцом Nemo, набрав 591 балл. Украина заняла третье место с дуэтом alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria", получив 453 балла. Об этом сообщает Евровидение Украина, передает УНН.

Детали

11 мая состоялся долгожданный финал Евровидения 2024, который в этом году проходит в шведском Мальме.

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По его результатам победила Швейцария, которую представлял певец Nemo с песней "The Соԁе". Суммарно от жюри и зрителей исполнитель получил 591 балл.

Второе место, получив 547 баллов, занял хорватский исполнитель Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim".

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Третье место заняла Украина аІуопа alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria", набрав 453 балла.

Линии для голосования на Евровидении 2024 открыты: Голосуйте за своего фаворита через приложения или телефон11 мая 2024, 19:45 • 16552 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

КультураПроисшествия
malmeМальме
alona-alonaАлёна Алёна
shveitsariyaШвейцария
shvetsiyaШвеция
ukrainaУкраина
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