Швейцария победила на Евровидении 2024 с песней "The Code"
Киев • УНН
Швейцария победила на песенном конкурсе Евровидение 2024 в Мальме с песней "The Code" Nemo, набрав 591 балл, а Украина заняла третье место с 453 баллами.
На финале Евровидения 2024 в Мальме Швейцария одержала победу с песней "The Соԁе", исполненной певцом Nemo, набрав 591 балл. Украина заняла третье место с дуэтом alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria", получив 453 балла. Об этом сообщает Евровидение Украина, передает УНН.
Детали
11 мая состоялся долгожданный финал Евровидения 2024, который в этом году проходит в шведском Мальме.
По его результатам победила Швейцария, которую представлял певец Nemo с песней "The Соԁе". Суммарно от жюри и зрителей исполнитель получил 591 балл.
Второе место, получив 547 баллов, занял хорватский исполнитель Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim".
Третье место заняла Украина аІуопа alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria", набрав 453 балла.
Линии для голосования на Евровидении 2024 открыты: Голосуйте за своего фаворита через приложения или телефон11 мая 2024, 19:45 • 16552 просмотра
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