Линии для голосования на Евровидении 2024 открыты: Голосуйте за своего фаворита через приложения или телефон

Линии для голосования на Евровидении 2024 открыты. Об этом сообщает Евровидение Украина, передает УНН.

Детали

Линии голосования уже открыты. Следовательно, граждане из всех стран, участвующих в этом музыкальном конкурсе, могут отдать свои голоса с помощью приложений для iOS, Android или Windows, а также с помощью телефонов и/или SMS.

Просто наберите номер 7576, чтобы поддержать своего фаворита.

Имейте в виду, что стоимость одной смс для украинских операторов составляет 7,44 грн.

Голоса за Украину с номеров украинских операторов, к сожалению, не будут засчитываться!

Каждый участник может проголосовать до 20 раз, однако выбрать песню своей страны нельзя.

Голосование будет продолжаться на протяжении всего шоу, а также еще 40 минут после его завершения.

Финал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать